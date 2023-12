Trump responde a comparaciones con Hitler tras afirmar que los inmigrantes "envenenan la sangre" de EE.UU.

El expresidente de EE.UU., Donald Trump, defendió el viernes en una entrevista para el locutor de radio Hugh Hewitt sus recientes comentarios sobre los inmigrantes "envenenando la sangre" de EE.UU.

Al ser preguntado si había usado la expresión "envenenar la sangre" en el mismo sentido que Hitler, que la sangre judía no puede ser parte de la alemana, Trump respondió: "No, y, por cierto, nunca supe que Hitler lo dijo. Y nunca leí 'Mein Kampf'". Negó además "cualquier sentimiento racista" en sus discursos.

"En primer lugar, no sé nada sobre Hitler […]. Nunca leí sus obras", manifestó el expresidente. "Dicen que dijo algo sobre la sangre. Tampoco lo dijo como yo lo dije, por cierto, es un tipo de declaración muy diferente", señaló.

Durante la entrevista, Trump repitió varias veces las mismas palabras para expresar su idea de que los inmigrantes están arruinando EE.UU. "Están envenenando la sangre de nuestro país", sostuvo. "Y no estoy hablando de un grupo específico, y nunca leí 'Mein Kampf', y no tengo idea de lo que dijo Hitler aparte de lo que he visto en las noticias. Y eso es algo completamente diferente de lo que estoy diciendo", aclaró el político.

"Están fluyendo, están destruyendo nuestro país", continuó Trump. "Vienen de todos los continentes, y no tenemos idea, no tenemos idea de quiénes son, qué representan. ¿Vienen de cárceles? ¿Vienen de prisiones? Y les diré que un gran porcentaje de las personas que llegan provienen de prisiones y de instituciones mentales y son terroristas. Y no podemos permitir que eso... y eso está envenenando a nuestro país", aseveró.