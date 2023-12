Vucic ante protestas de la oposición: "No se trata de una revolución" (VIDEOS)

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, comentó este domingo en un mensaje a la nación los intentos de partidarios de la oposición de irrumpir en la administración municipal de Belgrado. El mandatario señaló que "no se trata de una revolución" y pidió a los ciudadanos del país que "no se preocupen", informan medios locales.

Se trata del séptimo día de protestas convocadas por los líderes de la Alianza Serbia Contra la Violencia, Marinika Tepic y Miroslav Aleksic, que denuncian presuntas irregularidades electorales. Los manifestantes exigen la anulación de las elecciones locales que se celebraron el fin de semana pasado.

UŽIVO: pred vratima ukradene Skupštine Beograda! pic.twitter.com/lbD6Gpayxl — Narodni pokret Srbije (@NarodniPokretS) December 24, 2023

"Estoy a 80 o 100 metros de los manifestantes y de algunos matones que siguen intentando ocupar la asamblea municipal de la ciudad de Belgrado", señaló Vucic. "No se preocupen, ciudadanos de Serbia. Aunque las escenas son dramáticas, amamos nuestro país y nuestra ciudad, no estamos acostumbrados a que alguien rompa nuestras ventanas, a que alguien derribe nuestra casa. No hay ninguna revolución en marcha, nada de eso tendrá éxito", aseguró.

Además, Vucic pidió a los ciudadanos que no acudan al lugar de los hechos con la intención de "defender las instituciones del país". "Han llegado miles de llamadas de toda Serbia de personas que quieren venir a defender nuestras instituciones. Les pedimos que no lo hagan. El país es lo bastante fuerte para defender a Serbia, Belgrado", instó.

Pobednici ispred Skupštine Beograda."Ulazi, ulazi", viču okupljeni. pic.twitter.com/VmH3ek3DbJ — Maja Divac (@MajaDivac) December 24, 2023

Según el presidente, unas 2.490 personas participaron en la protesta en las calles de la ciudad, mientras que 1.195 de ellas intentaron irrumpir en el edificio municipal.

Beograd 24.12.2023.Pokušaj ulaska u zgradu Skupštine grada Beograda. pic.twitter.com/5vqNQcAxWc — Miodrag Bebić (@miodrag_bebic) December 24, 2023

