"Se hubiera quejado por cualquier cosa": Gobierno de Milei critica a sindicato que convocó a protestas

Varios funcionarios del Gobierno argentino arremetieron contra la Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical del país, por hacer un llamado a movilizarse a los Tribunales de Buenos Aires el próximo miércoles en contra del 'megadecreto' implementado por el presidente Javier Milei, informa el medio TN.

"El DNU no se negocia"

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del país criticó a los líderes sindicales por convocar a la marcha, cuestionando sus objetivos. "La CGT se hubiera quejado por cualquier cosa, porque lo único que defiende son sus intereses", aseguró Bullrich.

"¿A quién representa? A ellos, porque los trabajadores, los cuentapropistas que hoy son mayoría en Argentina, que los trabajadores en relación de dependencia, todos fueron votantes del presidente", añadió.

De igual manera, Federico Sturzenegger, creador del decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Gobierno, que establece una serie de desregulaciones económicas y laborales, sostuvo que la medida "defiende la libertad de la gente".

"Cuando veo a la CGT que va marchar a la Corte Suprema a pedir que deroguen el DNU me da bronca. Me pregunto por qué no marchó cuando Alberto Fernández hizo un DNU que encerró a nuestros niños durante más de un año en las casas", afirmó Sturzenegger.

Por otra parte, Omar Yasín, a cargo de la Secretaría de Trabajo, también defendió el decreto, añadiendo que faltaban algunos detalles por ultimar. "Hay que decir que falta la tarea de reglamentación, con lo cual se pueden disipar dudas, y ahí se va a establecer cómo se implemente. Pero el DNU no se negocia", aseguró.

Yasín cuestionó la decisión de la CGT de realizar una movilización, asegurando que era una decisión "que no tiene mucho que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores". Además, remarcó que era momento de entender "que hay un Gobierno que ganó con una importante cantidad de votos y tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que prometió en la campaña".

La CGT anunció que realizaría una movilización para exigirle a la Justicia que declare la nulidad e inconstitucionalidad del DNU. El pasado 20 de diciembre, diferentes organizaciones sociales y políticos se manifestaron contra las medidas de ajuste de Milei. Aquella manifestación representó el primer desafío al nuevo protocolo 'antipiquetes' anunciado por Bullrich, con el que se pretende "liberar las calles" de las manifestaciones y evitar cortes.