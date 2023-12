Los voluntarios para el Ejército ucraniano "se han agotado", admite un alto cargo militar

Luego de que las autoridades ucranianas anunciaran su intención de reclutar a unos 500.000 hombres para el Ejército, algunos altos cargos militares reconocen que una parte significativa de los ucranianos no quiere ir al frente e intenta evitarlo.

En una reciente entrevista con Deutsche Welle, el mayor general de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Dmitri Márchenko, reveló que "los voluntarios que querían alistarse en las FF.AA. [...] se han agotado", por lo que los comisarios militares se ven obligados a ir "casa por casa" en busca de los que se niegan a rendir el servicio militar obligatorio.

Al mismo tiempo, admitió que el reclutamiento forzoso a menudo es condenado por los ciudadanos, mientras que miles los hombres intentan abandonar ilegalmente el país. Cabe recordar que en las redes sociales hace mucho tiempo aparecen videos que muestran a comisarios militares secuestrando a hombres en la calle, en lugares de trabajo, en tiendas, etc., utilizando la fuerza física.

De acuerdo con Márchenko, para reducir significativamente el número de evasores, las autoridades, la Policía y el Ejército tienen que "llevar a la mitad masculina de Ucrania la información que se requiere". "Si no acabamos esta guerra, [...] no tendremos otra oportunidad", afirmó.

📌 Una región ucraniana donde más a menudo se emplean métodos violentos de reclutamiento es la de LvovUn video publicado en redes muestra a comisarios militares empujando a un hombre a un coche y arrebatándole el teléfono a una mujer que intentaba grabar la detención ilegal. pic.twitter.com/56UY5eEfeS — Sepa Más (@Sepa_mass) December 2, 2023

Mientras tanto, el jefe de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, Kiril Budánov, señaló recientemente que la eficacia de los ucranianos movilizados por la fuerza es prácticamente nula. "Todos los que quisieron, vinieron en los primeros 6 meses. [...] Si no encuentras motivación para estas personas, no importa cuánto las obligues o las presiones con las normas de la legislación, su eficacia será casi nula. Esto es lo que ha estado ocurriendo últimamente", dijo, expresando su descontento por el hecho de que la mayoría de los ciudadanos ucranianos "no tiene la sensación de que defender el país sea su deber sagrado".

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, aseveró el martes pasado que la cúpula militar había propuesto movilizar a entre 450.000 y 500.000 efectivos adicionales. Posteriormente, trascendió que a las filas también serían llamados los ucranianos que viven en el extranjero y que están en edad apta para el servicio militar

El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umérov, afirmó el jueves que se alentará en Alemania y otros países a los hombres de entre 25 y 60 años a presentarse en los centros de reclutamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Aunque dijo que se tratará de una invitación, dio a entender que habrá sanciones para quienes se nieguen

Según el diputado de la Rada Suprema (el Parlamento ucraniano) Vadim Ivchenko, en enero se presentará un proyecto de ley que permita reclutar a los ucranianos que residan en el extranjero