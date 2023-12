Cancillería rusa: "Los intentos de Occidente de influir en la situación en Serbia son evidentes"

Los intentos del Occidente colectivo de influir en la situación política en Serbia son "evidentes", declaró este lunes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, comentando los intentos de partidarios de la oposición de irrumpir el pasado 24 de diciembre en la administración municipal de la capital del país.

De acuerdo con la vocera, los países occidentales utilizan las técnicas que se usaron durante el Maidán, el golpe de Estado perpetrado en Ucrania en el 2014. "El estricto cumplimiento de la letra y el espíritu de la Constitución del país, el respeto a la elección del pueblo serbio, que votó por los intereses nacionales de su país, es la única respuesta posible", subrayó en una entrevista con TASS.

❗️El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, comentó este domingo los intentos de partidarios de la oposición de irrumpir en la administración municipal de Belgrado. pic.twitter.com/llbxaoxaY3 — Sepa Más (@Sepa_mass) December 24, 2023

Después de que la coalición del presidente serbio, Aleksandar Vucic, Serbia No Debe Detenerse, ganara las elecciones parlamentarias, en el país empezaron las protestas de los partidarios del partido de la oposición, Serbia Contra la Violencia. El domingo por la tarde, una multitud se congregó frente al edificio de la Asamblea Municipal. Los manifestantes exigieron la anulación de las elecciones locales de Belgrado, que se celebraron el fin de semana pasado en el marco de los comicios parlamentarios.

Comentando la situación, Vucic declaró que muchos en la región se alegran y celebran la "revolución" en la capital serbia. "Esto es consecuencia de circunstancias geopolíticas mucho más graves con las que se intenta destruir la soberanía y la independencia de Serbia. [...] Defenderemos nuestra Serbia [...] No permitiremos la destrucción del país. Preservaremos nuestro hogar", dijo. Al mismo tiempo, pidió a los ciudadanos del país que "no se preocupen", subrayando que lo ocurrido el domingo "no es una revolución".

Además, señaló que su Gobierno había sido advertido de los planes de la oposición. "Gracias a los servicios exteriores que dejaron claro que sabían lo que se estaba preparando, e informaron y facilitaron toda la información, y a nuestros servicios de inteligencia que reaccionaron a tiempo", expresó el mandatario.