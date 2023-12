Embajador de Israel en EE.UU. afirma que Washington no intenta detener las acciones militares en Gaza

El embajador israelí en Estados Unidos, Michael Herzog, comentó la postura de la Casa Blanca en el conflicto de la Franja de Gaza y afirmó que Washington comparte el deseo de Tel Aviv de derrotar a Hamás.

"El Gobierno estadounidense comparte el objetivo de luchar para derrotar a Hamás. Tienen preguntas y preocupaciones, pero no están intentando detener la lucha, solo están comprobando cuáles son los próximos pasos", dijo Herzog. "Saben que parte de la actividad consiste en intentar llegar a un acuerdo. Los estadounidenses están en contacto con Egipto y Catar, están totalmente implicados", añadió.

El diplomático subrayó que estas conversaciones no se detienen pese a las vacaciones navideñas. "Ello no provoca un retraso, incluso durante las vacaciones se está trabajando. A Israel le interesa llegar a un acuerdo, la cuestión es si la otra parte tiene ese deseo, y no estoy nada seguro de ello", señaló.

En la jornada de ayer, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó que Washington estuviera interfiriendo en las operaciones militares de Tel Aviv. "Le dije a Biden que lucharemos hasta que haya una victoria total, tarde lo que tarde. EE.UU. lo entiende", aseguró.