España enviará más de 600 militares y tanques Leopard a una nación centroeuropea

España planea desplegar en Eslovaquia más de 600 militares, así como carros de combate Leopard y Pizarro junto con vehículos blindados y, previsiblemente, algún helicóptero del Ejército de Tierra, informa ABC.

La maniobra está destinada a reforzar la presencia de la OTAN en su flanco este, en la frontera con Rusia. El medio señala que tal decisión fue anunciada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante la cumbre de la Alianza Atlántica que se celebró en julio en Vilna (Lituania).

Los primeros efectivos serán enviados a la base eslovaca de Lest en enero mientras la misión en sí no tendrá su comienzo oficial hasta el 1 de julio. "España asumirá así el liderazgo del batallón terrestre, cuyo mando tenía hasta ahora la República Checa", recoge el periódico.

Asimismo, fuentes militares precisaron que la misión en Eslovaquia será una de las completas de las Fuerzas Armadas españolas hasta la fecha y "no tendrá que pasar el filtro del Congreso" a pesar de que la ley de Defensa Nacional exija que todas las operaciones realizadas fuera del país que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o no sean del interés nacional, obtengan la autorización de la Cámara.

Por su parte, el Ministerio de Defensa del país ibérico indicó que la maniobra forma parte de la operación de la OTAN en el flanco este, denominada Enhanced Forward Presence, que ya cuenta con la presencia en Letonia. De ese modo, no se trata de una nueva operación, sino de una ya existente, según argumenta el organismo.

"Aunque el Gobierno tuviera el apoyo parlamentario prácticamente garantizado –el PP y Vox suelen avalar estas operaciones–, el PSOE evita así un choque con Sumar y sus socios de investidura, tradicionalmente críticos en asuntos de Defensa", concluye el medio.