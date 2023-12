Estrellas rusas del pop se disculpan por asistir a la fiesta 'Casi al desnudo', que escandalizó al país

Dos cantantes rusos de renombre internacional se disculparon por haber participado en el evento 'Casi al desnudo', una fiesta que tuvo lugar la semana pasada en Moscú y que provocó un escándalo e indignación en varios sectores de la sociedad.

La fiesta, celebrada en un club nocturno del centro de la capital rusa, contó con la presencia de una gran cantidad de celebridades nacionales y otra gente adinerada; incluidos el ganador de Eurovision 2008, Dima Bilán, y Filipp Kirkorov, considerado uno de los artistas musicales más influyentes del país. El evento, que fue organizado por la popular bloguera y personalidad de televisión Anastasía Ivléуeva, causó revuelo en Rusia después de que se filtraran imágenes a los medios y se compartieran ampliamente.

Según fotos y videos que circulan en línea, los participantes asistieron con poca ropa, otros casi desnudos y algunos más con atuendos transparentes. Las imágenes fueron ampliamente condenadas por diversas figuras públicas y algunos periodistas señalaron el carácter inapropiado de organizar eventos de este tipo mientras parte de la población se encuentra en el frente del conflicto ucraniano.

Al respecto, Dima Bilán, el ganador de Eurovision 2008, describió su presencia en el lugar como breve y afirmó que había sido invitado a una "exposición de arte". Reconoce que sabía del código de vestimenta, pero, en su opinión, cada persona tiene una concepción propia del mismo y solo puede responder por sus acciones. "Cuando llegué allí, me di cuenta inmediatamente de dónde y en qué tipo de entorno me encontraba", aseveró el cantante, resaltando que el evento "no refleja" su personalidad.

Por su parte, el cantante y compositor Filipp Kirkorov publicó este martes un video en la red social rusa VK, donde afirma que desconocía la naturaleza de la velada y que se detuvo a "ojear cinco minutos". Sin querer justificarse, subrayando que eso "no es algo muy varonil", dijo que "hay momentos en la vida de cada persona en los que entra por la puerta equivocada".

Kirkorov reconoció que "en estos tiempos difíciles y heroicos" un artista tan aclamado a nivel nacional como él, debería haber tenido más cuidado. "Un artista de mi calibre, un artista del pueblo, no puede ni debe ser tan irresponsable a la hora de participar en cualquier evento […] Soy consciente del error que cometí", dijo, con la esperanza de que sus acciones no sean motivo para que se censure o limite su actividad artística.

El rapero ruso Nikolái Vasíliev, más conocido como Vacío, quien acudió a la fiesta solo en tenis deportivos y un calcetín cubriendo sus genitales, fue detenido dos días después y enfrentó repercusiones legales por presuntos actos de vandalismo. Recientemente se retractó por su comportamiento y pidió disculpas por "ofender los sentimientos de mucha gente", en un momento "tan difícil" para el país.

Vasíliev, quien además fue acusado de propaganda LGBT*, declaró que "no apoya en modo alguno" ese movimiento y que en ningún momento pretendía incurrir en su divulgación.

*El movimiento internacional LGBT está calificado como organización extremista en el territorio de Rusia y prohibido en el país.