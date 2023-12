Esclarecen los asesinatos del rapero Canserbero y de su productor, Carlos Molnar: ¿qué se sabe?

La Fiscalía venezolana logró esclarecer —tras casi nueve años— las controvertidas y hasta ahora misteriosas muertes del reconocido rapero de ese país Tirone González, mejor conocido como Canserbero, y de su productor musical Carlos 'Stoperro' Molnar, al conseguir que la única testigo presencial del hecho, María Natalia Améstica, confesara su responsabilidad en el homicidio de ambos, y su hermano, Guillermo Améstica, su complicidad en la distorsión de los hechos.

A través de un testimonio divulgado este martes por el Ministerio Público (MP), Améstica, quien era mánager del intérprete venezolano y esposa de Molnar, confesó que fue ella quien apuñaló a los dos músicos dentro de su apartamento la noche del 19 de enero de 2015, luego de darles una jarra de té al que le había añadido "dos blísteres de Alpram de 0,5" miligramos, un ansiolítico que causa sedación, somnolencia, problemas de coordinación, entre otros efectos sobre la capacidad motora.

"Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad por el doble homicidio de Carlos Molnar y de Tirone Gonzalez, Canserbero", dice Natalia Améstica al inicio del video en el que también detalla que su hermano, Guillermo Améstica, la ayudó a salir indemne del caso, con la complicidad de funcionarios del Servicio de Inteligencia (Sebin) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC), quienes fabricaron una falsa escena de crimen para declarar el hecho como un homicidio-suicidio.

Según el relato de la mujer que tuvo lugar el 19 de diciembre de 2023, el problema para ella comenzó en Chile, un mes antes del crimen y con una discusión por dinero, cuando se enteró que ya no iba a ser más la representante de Canserbero. "Yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira" de 2014 en Chile y Argentina.

"Canserbero nos expresó que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como mánager, aún yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todo el demás trabajo de 'marketing'. Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como mánager y como organizadora de esta gira", agregó Améstica.

Además de explicar la planificación del doble homicidio, calificó el momento del crimen como una "oportunidad", cuando supo que el rapero y su esposo iban a ir a su casa para grabar unos videos promocionales por un concierto que Canserbero tendría en Panamá.

"Se dio la oportunidad"

"Se dio la oportunidad de que tenían que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños [sus hijos] se fueron con la abuela. Se dio la oportunidad para yo hacerles un té, en ese té coloqué Alpram, dos blísteres de Alpram de 0,5 en una jarra de té, ellos bebieron una taza cada uno", detalló Améstica.

Cuando ambos quedaron afectados por la dosis del medicamento, dijo que ella se encontraba en la cocina "preparando la cena". "Al llegar Carlos, vi como estaba y lo ataqué directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataqué por la espalda y por el brazo", confesó la mujer.

Luego indicó que el rapero observó el hecho y quedó impactado. "Quien me ve es Tirone y se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento, yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar y el cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado. Sin saber qué hacer desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación", agregó.

Cuando su hermano Guillermo llega al apartamento, "a las 11:00 de la noche", estaba "acompañado de tres funcionarios del Sebin, los cuales desconozco su nombre y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio. A Carlos terminan de darle las puñaladas, mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas, el resto lo hacen los funcionarios del Sebin".

"El cuerpo de Tirone, en el mueble, lo traen para la cocina, se le quita la franela, se le da con un tubo por la cara, Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso nos explica que es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena de homicidio-suicidio. Es lo que nosotros hacemos", dijo Natalia, quien aclaró que el cadáver de Canserbero fue lanzado de su apartamento a las 5:00 de la madrugada el 20 de enero.

Luego, Guillermo se retiró del apartamento porque no podía estar en la escena del crimen, dijo Natalia, que se cambió de ropa y procedió a actuar ante los vecinos para dar su versión de lo que supuestamente había ocurrido. "Yo me cambio, hago la escena de que fue en ese momento, pido auxilio a los vecinos y al tiempo es que llega el CICPC", especificó.

Soborno de 10.000 dólares

La mujer confesó que cuando llegaron los agentes de la Policía científica, su hermano Guillermo los abordó y les ofreció 10.000 dólares para que terminaran "de arreglar la escena que ya habían dejado lista los (tres) funcionarios del Sebin", que cada uno cobró 1.000 dólares.

"Eso significaba que me ponen a mí a pisar sangre que estaba en el piso y a hacer las huellas con dirección a la ventana", añadió Améstica, quien después del hecho se fue a Chile "huyendo, aterrada" y "pensando que al final se iba a saber la verdad".

Luego, en marzo de 2015, dice Natalia, la Defensoría del Pueblo decide reabrir el caso y la llama a dar nuevamente testimonio. Decide regresar a Venezuela confiada "de que tanto Fiscalía como el CICPC decían que era un homicidio suicidio". "Por eso regreso a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso".

Desde aquel momento, el caso quedó en un limbo judicial, hasta que en noviembre de 2023, la Fiscalía ordenó reabrir "desde cero" las averiguaciones para hacer justicia con Canserbero, Molnar y sus familiares, debido a que encontraron gran cantidad de irregularidades en las primeras indagaciones hechas en 2015 y en las actuaciones del CICPC y los fiscales del MP.

"En la medianoche del 19 de diciembre, Natalia y Guillermo pidieron hablar nuevamente conmigo para confesar lo ocurrido ese día, y procedieron a brindar la más determinante y trascendental revelación sobre este caso", afirmó el fiscal general venezolano Tarek William Saab, en declaraciones ofrecidas este martes en Caracas.

Tras las nuevas revelaciones, Saab indicó que los hermanos Améstica, ambos de nacionalidad chilena, serán imputados por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles y con alevosía en grado de coautoría.

Detenidos, solicitados y otras averiguaciones

El fiscal Saab también detalló que por este caso hay seis detenidos y varios solicitados. Entre los que están procesados, se encuentra el empresario relacionado a eventos musicales Marcos Pratolongo, que será imputado por homicidio calificado con motivos fútiles y con alevosía en grado de complicidad no necesaria y asociación para delinquir.

A Pratolongo se lo acusa de poseer las llaves del apartamento en el que vivía Canserbero, y de donde fueron sacados varios objetos de interés criminalístico. El hombre es propietario de un estudio de nombre In Da House C.A. y una empresa llamada Infernal Security, que se encarga de prestar servicios de seguridad a eventos masivos en el estado Aragua, lugar natal de las dos víctimas y donde fueron asesinadas.

Saab también indicó que solicitaron orden de aprehensión contra los funcionarios del CICPC: inspector jefe Gilbert; el inspector Edgar Trillo; el detective Jesús Medina; el oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Arquelis Blanco, que estuvo en comisión de servicio en la Policía científica; y a los integrantes del laboratorio de criminalística de Aragua, inspectora agregada Teresa Pinto y el detective Yonel Toro. "Un séptimo funcionario involucrado falleció en el año 2018 en actos de servicio", sostuvo el fiscal.

A estos funcionarios los señalan por delitos de obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, asociación para delinquir y corrupción propia agravada. Además, informó el fiscal, se emitieron otras órdenes de captura, con alerta roja, contra Solangela Mendoza, quien fue la patóloga que practicó la autopsia forense de Canserbero y Molnar en 2015.

De igual forma se solicitó captura contra los fiscales de ese momento, los abogados Tulio Enrique Mendoza, exfiscal 30.º Nacional con Competencia Plena y Yoli Abelina Torres, exfiscal 4.ª del estado Aragua. Estos últimos, por delitos como omisión dolosa, obstrucción a la administración de justicia y asociación para delinquir.

Saab adelantó que el MP también investiga el presunto robo de las regalías de la música creada por Canserbero, que publicó varios videos musicales y tres álbumes de estudio: 'Vida' (2010), 'Muerte' (2012) y 'Apa y Can' (2013), junto al rapero venezolano Apache.

Según las indagaciones, aseveró Saab, encontraron que el ciudadano Leandro Ciro Añez Grippa introdujo el 29 de diciembre de 2020 una solicitud de registro de propiedad intelectual como autor de los álbumes 'Vida' y 'Muerte' de Canserbero como solista. Además, registró la producción fonográfica titulada 'Apa y Can'. Por ellos se solicitó la detención de este ciudadano, acusado por plagio y falsa atestación ante funcionario público, sin descartar su participación en otros hechos de tipo penal.

"Hemos cumplido y Canserbero puede descansar en paz donde sea que esté, porque quienes lo mataron ahora están presos", expresó el fiscal, quien pidió a los medios de comunicación que eliminen las informaciones que digan que el rapero mató a su amigo Molnar. "No puede permanecer en medio alguno que Canserbero mató a Carlos Molnar, porque están mintiendo y es un delito", agregó.

