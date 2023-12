"No existen soluciones mágicas": Jefe de las FDI estima que la guerra en Gaza podría durar muchos meses más

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, declaró este martes que probablemente el conflicto que mantiene su país contra el movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza continúe durante muchos meses más, informó The Times of Israel.

"Esta guerra tiene objetivos necesarios y nada fáciles de alcanzar, se desarrolla en un territorio complejo", indicó Halevi, y agregó: "Por eso la guerra continuará durante muchos meses más, y trabajaremos con diferentes métodos, para que los logros se mantengan durante mucho tiempo".

"No existen soluciones mágicas ni atajos para el desmantelamiento total de una organización terrorista, sino una lucha obstinada y decidida. Y estamos muy muy decididos", señaló el máximo comandante militar israelí, asegurando que sus soldados llegarán hasta el liderazgo de Hamás "aunque tarden una semana o meses".

Por otro lado, Halevi sostuvo que las FDI están ampliando sus operaciones en el sur y el centro de Gaza, además de que se encuentran cerca de desmantelar la estructura del grupo militante en norte del enclave palestino. "Eliminamos a muchos terroristas y comandantes, algunos de ellos se rindieron a nuestras fuerzas y tomamos cientos de prisioneros", apuntó Halevi, destacando que el Ejército israelí destruyó "muchas infraestructuras subterráneas y armas".

También advirtió que "no permitirán un retorno a la realidad de la seguridad antes del 7 de octubre", en referencia al ataque perpetrado por Hamás en territorio israelí, que dejó un saldo de 1.200 personas muertas y 240 rehenes. "No permitiremos que ese evento se repita", precisó.

Las declaraciones de Herzi Halevi se produjeron después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Nethanyahu, aseverara este lunes que el conflicto contra Hamás aún no estaba por concluir. "Acabo de regresar de Gaza [...] no vamos a parar, seguimos luchando y vamos a intensificar los combates en los próximos días. Va a ser una guerra larga, que no está cerca de terminar", subrayó Nethanyahu.

Por otro lado, el mandatario israelí manifestó en un artículo publicado por The Wall Street Journal que la destrucción de Hamás, la desmilitarización de la Franja de Gaza y la desradicalización de la sociedad palestina son los "tres requisitos previos para la paz entre Israel y sus vecinos palestinos en Gaza".