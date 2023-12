Canciller ucraniano presume de que el jefe de la OTAN le permitiera sentarse entre los miembros del bloque

Dmitri Kuleba aseguró que el asiento de Ucrania durante las reuniones con la OTAN "ya no está al lado" de Jens Stoltenberg, donde se sientan los invitados, sino que se encuentra junto a los miembros de la Alianza, "entre Turquía y el Reino Unido".

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, ha presumido de que durante una reciente reunión con los países miembros de la OTAN en Bruselas (Bélgica), el secretario general de este organismo, Jens Stoltenberg, le indicara que se sentase entre los representantes de la Alianza y no a su lado, tal y como los funcionarios ucranianos lo hacían antes por no formar parte de este bloque militar. Así, durante una entrevista con un canal ucraniano, Kuleba afirmó que ahora Ucrania se sienta a la mesa de las negociaciones durante las reuniones con la OTAN "como uno igual, con todos los aliados".

"Cuando el presidente [de Ucrania, Vladímir Zelenski] o yo, o el ministro de Defensa [Rustem Umérov], nos reunimos con nuestros colegas en el formato del Consejo Ucrania-OTAN, entonces nuestro asiento ya no está al lado del secretario general, como el de un invitado, sino donde nos corresponde según el orden alfabético: es allí donde permaneceremos sentados cuando seamos miembros de la OTAN, es decir, entre Turquía y el Reino Unido", explicó el canciller ucraniano.

"Llegué a esta reunión y automáticamente, por inercia, me dirigí a lo largo de la mesa hacia el secretario general para sentarme allí y ya agarré la silla, pero él, Jens Stoltenberg, me detuvo y me dijo: 'Dmitri, ahora su asiento está ahí, entre nosotros, porque ustedes son iguales'", recordó Kuleba entusiasmado.

Además, el ministro de Exteriores ucraniano calificó este episodio de "una escena muy hermosa, ante los ojos de todos". "Y regresé para tomar mi asiento, así que hay resultados, pero claro, como siempre, Ucrania sube el listón a lo máximo", concluyó para comentar el progreso de la potencial membresía de Ucrania en la OTAN.