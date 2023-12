Trump dice que le "suplicaron" que interpretara un papel en la película 'Mi pobre angelito 2'

El expresidente de EE.UU. Donald Trump ha asegurado que el director de cine Chris Columbus le "suplicó" que interpretara un papel en la icónica película navideña de 1992 'Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York' ('Solo en casa 2: perdido en Nueva York', en España).

En una publicación en la red Truth Social, Trump recordó cómo fue contactado para participar en el filme. "Hace 30 años (cómo pasa el tiempo), el director Chris Columbus y otros me suplicaron que hiciera un cameo en 'Mi pobre angelito 2'. Alquilaron el hotel Plaza en Nueva York, que yo poseía en ese momento", escribió, asegurando que estaba "muy ocupado y no quería hacerlo", pero como fueron tan amables y "persistentes" accedió.

"Acepté y el resto es historia. Ese pequeño cameo despegó como un cohete y la película fue un gran éxito, y sigue siéndolo, especialmente en la época navideña", destacó.

El expresidente estadounidense, por aquel entonces empresario y presentador de programas de televisión, se interpretó a sí mismo en la película. Su aparición en la pantalla no dura más de 10 segundos, durante los cuales consigue mostrar al protagonista, interpretado por Macaulay Culkin, cómo ir al vestíbulo del hotel.

Los comentarios del exmandatario tienen lugar después de que Columbus afirmara que Trump se había negado a que el equipo rodara en el emblemático hotel a menos que le dieran un pequeño papel en la cinta.

"Así que aceptamos incluirlo en la película y, cuando la proyectamos por primera vez, ocurrió algo muy extraño: la gente aplaudió cuando Trump apareció en pantalla", reveló el director en una reciente entrevista. "Así que le dije a mi editor: 'Déjalo en la película. Es un momento para el público'. Pero entró a la fuerza en la película", remarcó.

"Ese cameo ayudó a que la película fuera un éxito, pero si se sintieron intimidados o no me querían, ¿por qué me dejaron [en el rodaje] y me mantuvieron allí durante más de 30 años? Porque fui, y sigo siendo, genial para la película", escribió al respecto Trump.