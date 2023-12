Los suministros petroleros de Rusia a Europa cayeron 10 veces en 2023

El vice primer ministro de Rusia, Alexánder Nóvak, resumió los resultados financieros de este año en una entrevista este miércoles con el canal Rossiya 24, donde señaló que el suministro de petróleo y productos derivados destinados a Europa ha disminuido diez veces con respecto al total de las exportaciones rusas de estos productos.

"Si antes se suministraba a Europa alrededor del 40-45 % del volumen total de las exportaciones de petróleo y productos derivados del petróleo, a finales de este año pronosticamos que no será más del 4-5 %", detalló.

Por otra parte, el alto funcionario destacó que la participación total de China y la India en las exportaciones petroleras en lo que va de año ha ascendido a alrededor del 90 %.

"En la situación actual, los socios principales han pasado a ser China, cuya participación ha aumentado aproximadamente al 45-50 %, y, por supuesto, la India", señaló Nóvak. Al mismo tiempo, hizo hincapié en que "anteriormente, prácticamente no había suministros a la India", pero tan solo en dos años, la proporción total de las exportaciones petroleras a este país ha aumentado hasta el 40 %.

Un tope de precios que no funciona

Las exportaciones de petróleo de Rusia a los países europeos cayeron en picado después de que el G7, la UE y Australia en diciembre de 2022 establecieran un tope al precio de los hidrocarburos rusos transportados por mar con el fin de "restringir la principal fuente de ingresos" del país euroasiático y preservar "al mismo tiempo la estabilidad del suministro energético mundial".

No obstante, en repetidas ocasiones se ha informado que estas sanciones no logran alcanzar sus objetivos. Por una parte, las exportaciones rusas fueron desviadas a los mercados asiáticos, que tienen una gran demanda de crudo. Por otra, Rusia acudió a los servicios de empresas transportistas no occidentales, lo que obligó al G7 y sus aliados a suspender sus revisiones periódicas del tope al precio del petróleo ruso, ya que su mecanismo restrictivo se convirtió en un esquema inoperante.