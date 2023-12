Ministro de Finanzas ucraniano "no entiende" por qué soldados ucranianos compran equipamiento con su propio dinero

A pesar de que el Ejército ucraniano tiene suficientes armas y equipos en sus almacenes, el ministro de Finanzas ucraniano, Serguéi Márchenko, "no entiende" por qué los militares siguen comprando equipos por su cuenta, según declaró en una entrevista en la versión ucraniana de Forbes, transmitida este miércoles.

En medio de que las autoridades ucranianas pretenden movilizar a unas 500.000 personas para enviarlas al frente, Márchenko señaló que no sabe de dónde sacar dinero para implementar tal plan. Según sus palabras, es imposible "aumentar artificialmente" los gastos militares, ya que Ucrania "simplemente no tiene fondos para ello". Subrayó que el potencial interno del país para financiar las necesidades del Ejército "se había agotado".

Además, señaló que "no entiende" por qué los soldados ucranianos siguen comprando equipamiento con su propio dinero o a través de donaciones de voluntarios. "Me resulta difícil comentar cosas que yo mismo no entiendo", dijo.

De acuerdo con el ministro, en los almacenes de las Fuerzas Armadas ucranianas hay suficientes armas y equipos. También afirmó que el Gobierno gasta diariamente 5.000 millones de grivnas (unos 130 millones de dólares) en el sector de la seguridad y la defensa. "Con el debido respeto a los voluntarios, ninguna organización pública no gubernamental se acerca siquiera a la capacidad del Estado para proveer a las Fuerzas Armadas", afirmó.

Estas declaraciones de Márchenko se produjeron en medio de la incertidumbre sobre la continuidad de la ayuda militar y financiera de EE.UU. al régimen de Kiev. A principios de este mes, el jefe de la Oficina del presidente ucraniano, Andréi Yermak, admitió que el retraso de la asistencia estadounidense crearía grandes riesgos de que Kiev pierda el conflicto con Rusia.