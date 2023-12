"Pensamiento neoliberal": López Obrador toma distancia de Milei ante su idea de privatizar Aerolíneas Argentinas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se diferenció este jueves de su homólogo argentino, Javier Milei, al comentar la intención de este último de privatizar la empresa estatal de aviación civil Aerolíneas Argentinas.

En su habitual rueda de prensa matutina, el mandatario mexicano se refirió a las críticas de un periodista local, Sergio Sarmiento, quien en un texto publicado por el diario Reforma el 27 de diciembre cuestionó la reciente recuperación de Mexicana de Aviación por parte del Gobierno.

"¿Cuándo voy a convencer yo a Sarmiento de que era importante que volviera a volar Mexicana, [...] si su referente, su inspiración ahora es Milei? Cada quien tiene su manera de pensar, sus ideas, sus creencias y hay que respetarlo", dijo López Obrador durante la conferencia.

Y profundizó en el tema: "A ver si buscas un tuit en donde habla de que un gobierno en Argentina creó (reestatizó en 2008) una línea aérea y ahora Milei ya la está vendiendo, la está privatizando. Pues sí, porque ese es el pensamiento neoliberal", dijo el mandatario.

Sí, señor presidente, defiendo las ideas liberales. Y sí estoy a favor de la inversión pública, pero inteligente, en campos necesarios en los que las empresas privadas no inviertan. No estoy de acuerdo en tirar dinero del erario en inversiones sin rentabilidad económica o social. https://t.co/6mza23lc0B — Sergio Sarmiento (@SergioSarmiento) December 28, 2023

"Pero, con todo respeto al señor Sarmiento, yo no pienso igual que él y él no piensa igual que yo. Somos distintos, pero esa es la democracia. Él [el periodista] tiene un pensamiento que yo considero conservador, a favor siempre de las privatizaciones. Para él, el Estado no debería existir, o solo existir para rescatar a las instituciones financieras en quiebra, subsidiar a los potentados, para que los potentados no pagaran impuestos", continuó.

"Él (Sarmiento) no está de acuerdo con que el Estado cumpla con su función social de garantizar el derecho del pueblo al trabajo, a un salario digno, a la salud, a la educación. Somos distintos, pero nosotros no engañamos. Esto lo dijimos durante años y la gente votó por este cambio. Da la casualidad, también, que la gente está contenta, que nos está apoyando, que traemos 70 % de aceptación y en algunos lugares es más alto el porcentaje", destacó.

Las críticas de Sarmiento

A continuación, AMLO leyó en la red social X un comentario publicado por Sergio Sarmiento, en el que comparaba la situación de la aerolínea de bandera mexicana, que este martes fue reinaugurada con su primer vuelo, y la argentina: "La (expresidenta) peronista Cristina Fernández estatizó Aerolíneas Argentinas en 2008. Entre 2009 y el primer semestre de 2023 el gobierno le inyectó 7.433 millones de dólares para subsidiar sus pérdidas. Por eso Javier Milei ya anunció su venta", dijo al difundir una nota editorial.

Luego opinó que con el lanzamiento de una aerolínea gubernamental subsidiada, el presidente López Obrador "quiere quebrar a las aerolíneas privadas que todavía" existen en México. Y añadió: "No hay nada más perverso que usar el dinero público para destruir inversión y empleos productivos".

Tras los cuestionamientos del mandatario a su artículo, Sarmiento se defendió respondiendo a través de las redes: "Sí, señor presidente, defiendo las ideas liberales. Y sí estoy a favor de la inversión pública, pero inteligente, en campos necesarios en los que las empresas privadas no inviertan. No estoy de acuerdo en tirar dinero del erario en inversiones sin rentabilidad económica o social", señaló.

Este miércoles, el jefe de Estado argentino, Javier Milei, envió al Congreso una ley 'ómnibus' que, entre otras reformas, habilita las privatizaciones de compañías del Estado. La lista incluye a la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF); Aerolíneas Argentinas; Corredores Viales; Correo Argentina; Ferrocarriles Argentinos; los medios públicos; Administración General de Puertos, Aguas y Saneamientos; Banco de Inversión y Comercio Exterior y Casa de Moneda, entre otros.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!