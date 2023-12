Alex Saab revela cómo fue torturado en prisión y cómo buscaban colapsar el Gobierno venezolano

En el marco de su podcast transmitido este jueves, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conversó con el diplomático venezolano Alex Saab, quien regresó al país latinoamericano tras haber permanecido preso de manera irregular en una cárcel de Florida (EE.UU.).

Durante la entrevista, Maduro le hizo a su invitado preguntas sobre su estancia en cárceles de Cabo Verde y Estados Unidos. En ese contexto, Saab comenzó por agradecer al Gobierno venezolano por su liberación.

"Estoy feliz de estar de regreso en casa, de ver a mi familia, de reiniciar la vida. Parece mentira que hace unos días todavía estaba en un cuarto de vidrio, encerrado", expresó el diplomático, agregando que pudo abandonar la cárcel porque "ustedes no se cansaron, porque era fácil cansarse".

"Los gobiernos de derecha acostumbran que lo primero que hacen cuando un funcionario tiene un problema, es abandonarlo, pero este ha sido un gobierno leal, un gobierno humano, y por eso yo nunca dudé que iba a regresar", expresó Saab. "Estoy feliz de estar en Venezuela y de poder seguir ayudando al país", aseguró.

Todo tipo de torturas

En sus declaraciones, el diplomático contó cómo fue su vida tras el arresto en Cabo Verde en junio de 2020, desde donde posteriormente fue extraditado a EE.UU. Saab aseguró haber sufrido todo tipo de torturas durante su detención en el país africano. "Esa primera noche me ponen en un calabozo oscuro, como de dos metros, nadie habla conmigo", relató Saab.

"A la noche siguiente, sin comida, sin agua, llegan como a medianoche, empiezan a decirme que debo firmar mi extradición voluntaria a Estados Unidos. Yo me niego", precisó, señalando que posteriormente pasó a ser atado con esposas a una silla. "Acuestan la silla en el piso, sacan una toalla, me la colocan en la cara y me empiezan a echar agua poquito a poco para que yo sintiera que me ahogaba", dijo Saab, agregando que pasaron así cerca de dos horas.

Sin embargo, no fueron esas las únicas torturas que experimentó en Cabo Verde. En unas de las prisiones en las que estuvo encerrado, fue golpeado hasta llegar a tener "casi todo el cuerpo morado". "Me picaban en los brazos pero no profundo, me los dejaban como en carne viva", contó. "Me tumbaron estos tres dientes de aquí", dijo al mostrar el lado derecho de la boca.

Asimismo, Saab expuso un intento de asesinato que sufrió en una de las cárceles. De acuerdo con sus palabras, se le acercó un prisionero y se le dirigió en un inglés españolizado. "Te van a matar, pagaron 100.000 dólares, hay un cuchillo adentro", recordó sus palabras el diplomático, haciendo hincapié en que ese incidente sirvió para que lo cambiaran de prisión.

Hacer "colapsar" a Venezuela

Por otra parte, Saab también denunció que una vez que se decidió entregarlo a Estados Unidos por extradición, proceso que se materializó el 16 de octubre de 2021, las autoridades del país norteamericano buscaron nuevos cabos para hacer "colapsar" a Venezuela.

"Ellos me decían: tienes que llamar a los proveedores, tienes que decirles que a nadie le van a pagar, tienes que decirles que los van a sancionar, tienes que darnos las rutas, los nombres de las empresas, todo, porque hay que hacer colapsar, esa era la palabra favorita de ellos, hay que hacer colapsar al Gobierno", afirmó.

De igual manera, buscaban detener el abastecimiento de medicinas, gasolina y alimentos al país latinoamericano durante la pandemia en 2020. "Llegó un punto en el que pretendían que yo mintiera y lo que me decían, muy claramente, era ya no hay tiempo, nosotros vamos a invadir. Nosotros necesitamos que tú des unas declaraciones y Juan Guaidó va a pedir intervención militar", concluyó.

Saab arribó a Venezuela en la tarde del pasado 20 de diciembre, tras haber permanecido más de tres años encarcelado irregularmente. Su liberación se produjo como parte de un canje de prisioneros acordado entre los gobiernos de EE.UU. y Venezuela.