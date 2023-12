"¿Querías morir?": Un militar de EE.UU. apunta con un arma desde su coche a una conductora

Un sargento primero de la Fuerza Aérea de EE.UU. fue detenido tras apuntar con un arma a una conductora de 19 años en el estado de Arizona, informan medios locales.

El incidente tuvo lugar el 5 de diciembre, cuando Shi'Anna Bamba trató de cambiar de carril y vio a otro conductor, Charles Bass, acelerar y hacerle gestos. Bamba comenzó a grabar un video, en el cual documentó cómo Bass le apunta con un arma dos veces. "Luego lo escuché decir: '¿Querías morir?'", afirmó. Después, la joven llamó a su madre y a la Policía, mostrando la grabación a los agentes.

10 días después, Bass fue puesto bajo custodia policial. De acuerdo con los documentos judiciales, el sargento confirmó su participación en el incidente, pero dijo que Bamba condujo de manera errática. Se destaca también que, debido al trastorno de estrés postraumático y problemas de hipervigilancia, Bass no supo qué quería hacer la joven al abrir la ventana de su coche. No obstante, cuando le preguntaron por qué le apuntó con su arma dos veces, al darse cuenta de que era una jovencita, contestó que no sabía.

El abogado de Bass no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. Entre tanto, desde la Fuerza Aérea de EE.UU. comentaron que el caso está bajo investigación y no entraron en detalles.