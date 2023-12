John Bolton: "Occidente puede que no tenga otra opción que atacar a Irán"

Poco después de que el senador republicano Lindsey Graham instara a EE.UU. a que atacase a Irán por su supuesto respaldo a los hutíes, el exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump y exembajador de EE.UU. ante la ONU, John Bolton, en un artículo para el periódico británico The Telegraph, opinó que "Occidente ahora puede que no tenga otra opción que atacar a Irán".

Al tratar de argumentar su punto de vista, Bolton evocó un reciente ataque contra un buque quimiquero en el océano Índico con un dron que, según el Pentágono, fue lanzado desde Irán. Teherán negó ser responsable de este ataque, pero el exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU. subrayó que encontrar "la evidencia de un ataque iraní directo a un barco comercial en el océano Índico" es "potencialmente muy importante", ya que, en este caso, se consideraría que "Irán ha cometido directamente un acto de guerra contra lo que creía que era un objetivo israelí".

De este modo, cree Bolton que Teherán habría "cruzado la línea de las hostilidades armadas", lo que daría a Occidente luz verde para actuar de la misma manera. "Es la beligerancia iraní la que impulsa una posible escalada, no la autodefensa occidental", sostuvo.

Irán no está "lo suficientemente presionado"

Al mismo tiempo, el exfuncionario criticó la actual Administración Biden por no actuar de la manera decisiva en estas circunstancias. "Tanto los ataques de las milicias hutíes como chiitas han encontrado solo respuestas occidentales débiles e ineficaces. Ni Hamás, ni los hutíes, ni la milicia iraquí han incitado todavía a EE.UU. o Israel a tomar represalias directas contra Irán", observó.

"Obviamente, Teherán no se siente lo suficientemente presionado para frenar a sus sustitutos prescindibles, lo que demuestra que Occidente no ha establecido condiciones para la disuasión, lo que podría enfriar el conflicto. La Casa Blanca y sus taquígrafos mediáticos repiten sin cesar que no quieren que se extiendan las hostilidades actuales, pero la 'no estrategia' de Biden, basada en la esperanza, no tendrá éxito", denunció.

En opinión de Bolton, Israel, EE.UU. y el Reino Unido "podrán persuadir a los ayatolás de que seguir adelante les traerá un dolor intolerable" solo en caso de si "demuestran que poseen la determinación y la capacidad de imponer costos significativos a Irán, como castigo por su agresión".

"Es muy probable que solo la fuerza militar directa, aplicada contra objetivos críticos dentro de Irán, imponga tales costos, demostrando a Teherán que ha calculado mal no solo respecto de Israel, sino también respecto del presidente Biden y de Occidente en general", resumió Bolton.