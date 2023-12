López Obrador envía mensaje al pueblo argentino: "No caigan en la trampa de la violencia"

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sugirió este viernes al pueblo argentino que se ha volcado a las calles a manifestar contra las políticas de su homólogo Javier Milei, a optar por formas de protesta pacíficas y evitar "la trampa de la violencia".

"Lo que yo dije desde el principio –y sostengo– es que se debe evitar el acoso y no caer en la trampa de la violencia. Hay muchas maneras de protestar. Lo mejor es la no violencia, la resistencia civil pacífica; hay muchas formas de hacerlo, son eficaces y no se pone en riesgo a la gente", recomendó el mandatario en su rueda de prensa matutina.

#EnLaMañanera | “El autoritarismo no funciona”: #AMLO envía mensaje al pueblo argentino, tras las represiones que están viviendo durante las manifestaciones que realizan contra el presidente Javier Milei. pic.twitter.com/o67djubfQ4 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) December 29, 2023

A su parecer, "el conservadurismo es muy autoritario y quiere imponerse por la fuerza para someter", razón por la cual apela al "miedo" y a la represión para evitar que las personas protesten, o que si lo hacen, lo hagan "con los dientes apretados".

"Como decía Milei: 'la casta va a caer', 'la casta tiene miedo'. 'La casta' es la que está ahí con él y el pueblo es el que está pagando las consecuencias", puntualizó en otro momento de su intervención.

"El autoritarismo no funciona"

En la misma línea vaticinó que el Gobierno de Milei no tendría éxito en su intento de conculcar los derechos a exponer opiniones en los medios de comunicación y a protestar en las calles.

"El autoritarismo no funciona. (…). ¿Qué tienen ellos? La fuerza bruta. No tienen la razón, entonces se imponen por la fuerza. Es el terror. Y sí: la gente se abstiene, se inhibe cuando hay 'mano dura'", apuntó.

López Obrador opinó que incluso los que apoyaron a Milei en las urnas "pensando que iba a haber un cambio" y creyeron en su promesa de otorgar la libertad a los argentinos, paulatinamente se darán cuenta de que se trata de un discurso falaz.

"Imagínense: utilizar el discurso de la libertad y después impedir la libertad, negar la libertad, condicionar la libertad", agregó.

Empero, desde su punto de vista, eso es consistente con lo que calificó como "la verdadera doctrina de la derecha": "decir una cosa y hacer otra".

"Es un fracaso"

Tras expresar su deseo de que "mejoren las cosas en Argentina y en todo el continente" y "que no haya represión", el presidente mexicano tachó de "antipopulares y entreguistas" las políticas anunciadas por Buenos Aires las últimas tres semanas.

"Esas políticas son muy antipopulares y entreguistas. Eso de poner en venta empresas, pues ya lo padecimos nosotros. Les hablaba de Chile porque está muy cerca allí, son limítrofes, son países vecinos Chile y Argentina. De ahí viene todo eso. Ya se demostró que eso es un fracaso", redondeó.

