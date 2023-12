EE.UU. aún no logra un acuerdo fronterizo vinculado a la ayuda para Ucrania

Las conversaciones bipartidistas para consensuar un acuerdo de política fronteriza y desbloquear con ello la ayuda adicional para Ucrania aún no han dado resultados definitivos, declaró el demócrata Chris Murphy, del estado de Connecticut.

El senador explicó que el grupo negociador realizó su última reunión, este viernes, de manera virtual. De acuerdo con sus palabras, las conversaciones se encuentran actualmente "en el punto en el que estamos trabajando en el texto". Sin embargo, no brindó detalles sobre los "restantes matices conflictivos".

Murphy indicó que los negociadores esperan tener un acuerdo para presentarlo a los senadores el próximo 8 de enero. No obstante, no hay garantías de que la propuesta resulte aprobada. "La naturaleza de este acuerdo va a ser tan complicada, que no sabremos si tenemos los votos hasta que lo llevemos de regreso a nuestras asambleas electorales", manifestó.

"Estoy haciendo todo lo posible para encontrarme con los republicanos donde estén, y sigo haciéndolo. Pero las posibilidades de éxito nunca han sido para nosotros astronómicamente altas, desde que los dos temas se unieron", dijo Murphy, haciendo referencia a las exigencias del Partido Republicano de vincular ambas discusiones: la ayuda a Kiev y la política fronteriza.

Durante semanas, la Casa Blanca y los republicanos de la Cámara de Representantes han estado estancados en discusiones sobre un paquete que incluye más de 61.000 millones de dólares para Ucrania. La bancada republicana exige que ese proyecto y sus fondos estén vinculados a una política más dura de seguridad fronteriza e inmigración.