"Igual todos vamos a morir": Una asistente de Zaluzhny 'alienta' a los padres de los movilizados en Ucrania

Los ucranianos no deben tener miedo de enviar a sus hijos al frente ya que "todos vamos a morir de todos modos", declaró Alla Martyniúk, asistente 'freelancer' del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhny, en una entrevista emitida este viernes.

Refiriéndose a la movilización, que ha generado un acalorado debate en la sociedad ucraniana, Martyniúk afirmó que "no se necesita esta histeria" de los familiares por el hecho de que sus hijos puedan morir en el campo de batalla. "No hay necesidad de tener miedo de que tu hijo muera en la guerra. Todos vamos a morir de todos modos. No somos eternos. Pero, aunque eso ocurra, dejar la vida con dignidad es mucho mejor que ir por la calle y que te caiga un ladrillo en la cabeza o te atropelle un coche", dijo.

Tras estas declaraciones la asesora se enfrentó a una oleada de críticas. Posteriormente explicó en sus redes sociales que sus palabras habían sido malinterpretadas. "Yo no agité a los padres para que enviaran a sus hijos a morir. Quería decir que no hay que pensar en cosas malas", declaró.

Por su parte, el mismo día, Zaluzhny despidió a Martyniúk. "Los asistentes 'freelance' no tenían autoridad para comentar públicamente ningún asunto en nombre del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y lo que dijeron es únicamente su propia opinión. También me gustaría informarles de que, a partir del 28 de diciembre de 2023, ya no dispongo de asistentes voluntarios", escribió en su canal de Telegram.