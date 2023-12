Develan video de un policía de EE.UU. que mató a una afroamericana que llamó al 911

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles (California, EE.UU.) develó este sábado imágenes de la cámara corporal de los tres policías involucrados en la muerte de Niani Finlayson, el pasado 4 de diciembre en la ciudad de Lancaster. La mujer, una ciudadana afroamericana de 27 años, había llamado al 911 pidiendo ayuda por un supuesto caso de violencia doméstica y, cuando los tres agentes llegaron a su domicilio para ayudarla, recibió varios disparos de manos de uno de ellos.

De acuerdo con la investigación, Finlayson se comunicó con la línea de emergencia denunciando que su novio "no la dejaba en paz", y durante la llamada "se escuchaban gritos y ruidos de pelea".

En las imágenes publicadas, los tres uniformados llegan al domicilio de Finlayson, quien los recibe en la puerta con un cuchillo en la mano y diciendo que va a apuñalar a su pareja porque en ese momento, de pie junto a ella, había golpeado a su hija. Se oye a la pequeña, de 9 años, decir a los agentes que el hombre la había "empujado" y "golpeado". Una policía le pide bajar el arma a Niani e ingresa al domicilio.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

En ese momento Finlayson se acerca a su novio y lo agarra de una mano mientras sostiene el objeto cortopunzante en la otra. Acto seguido, otro de los policías ingresa al domicilio y en segundos, sin ningún aviso o advertencia, dispara al menos cuatro veces contra la madre, que cae al suelo. "¡No, no!, ¿por qué disparaste?", grita en ese momento la pareja de la víctima. La menor de edad se encontraba en la escena y fue testigo del suceso.

Finlayson recibió primeros auxilios y luego fue trasladada a un hospital, donde la declararon muerta. Mientras tanto, el sujeto involucrado fue arrestado por abuso infantil y agresión a un oficial. Sin embargo, posteriormente fue liberado en espera de una investigación más exhaustiva, dijeron las autoridades.

"No deben disparar a matar"

La semana pasada, Lamont Finlayson, padre de Niani, criticó la actuación de la Policía y la preparación y capacidad de sus miembros. Además, cuestionó la decisión de usar armas de fuego en lugar de pistolas de electrochoque (táser) u otros mecanismos no letales como medida preventiva. "Cuatro disparos en la espalda. Es ridículo. ¿Dónde está el entrenamiento de estos oficiales? ¿Por qué no la electrocutaron?", dijo.

"Los agentes deberían saber que no deben disparar a matar cuando no saben quién está allí o cuál es el entorno. No parecía haber ninguna razón para que le dispararan", afirmó entonces el abogado de la familia, Brad Gage.

El caso ha provocado pedidos de justicia por parte de la familia Finlayson, la cual presentó una demanda contra el Departamento del Sheriff y el condado de Los Ángeles. Exigen que se responsabilice al oficial que disparó y buscan una compensación para asegurar el futuro económico de la huérfana.

Ty Shelton, el oficial implicado, se encuentra actualmente bajo escrutinio y ha sido retirado de las calles. Según la defensa de la víctima, el uniformado enfrentó anteriormente acusaciones por el asesinato en junio de 2020 de Michael Thomas, un hombre de 61 año, mientras respondía a una llamada por presunta violencia doméstica.

Una vez que concluya la investigación, la Oficina del Fiscal de Distrito determinará si Shelton violó alguna ley penal. Posteriormente, la Policía evaluará las acciones en razón de sus políticas, procedimientos y tácticas.