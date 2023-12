Vucic dice que Serbia no renunciará a su tradicional amistad con China y Rusia

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, este sábado declaró en una rueda de prensa que su país no tiene intenciones de introducir sanciones ni contra Rusia ni contra China, porque así lo quieran otros países u organizaciones, y señaló que siendo una nación "libre, soberana e independiente" Serbia puede tomar sus propias decisiones.

"Serbia seguirá siendo un país libre, soberano e independiente que tomará sus propias decisiones y continuará su camino hacia la UE, a pesar de que haya muchos en Europa que quieran apartarla de esa senda. El país seguirá preservando con el mismo orgullo su tradicional amistad y las mejores relaciones posibles con la República Popular China y la Federación Rusa y con todos los demás países contra los que, como alguien piensa, tendríamos que imponer sanciones o hacer declaraciones para satisfacerlo", señaló el mandatario, destacando que a las autoridades serbias solo les importan los intereses de sus propios ciudadanos, y no los de terceros países u organismos.

Vucic también comentó el hecho de que el presidente ruso, Vladímir Putin, enviara felicitaciones de Año Nuevo entre los líderes europeos solo a él y al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y aseveró que Rusia es "un gran país que no tiene que justificarse ante nadie". "No se sienten amenazados cuando muchos países no solo no cooperan con ellos, sino que les son hostiles. Así que tienen su propio objetivo. Avanzan hacia su objetivo. Igual que nosotros avanzamos hacia el nuestro. Seguimos por la senda europea, pero conservamos nuestra amistad tradicional, eso es todo", agregó.

Al mismo tiempo, indicó que una revolución de colores en Serbia es imposible, ya que la oposición cuenta con el apoyo de un pequeño porcentaje de la población, refiriéndose a las protestas masivas que hubo en la nación, provocadas por el rechazo de los oponentes a aceptar su derrota en las recientes votaciones parlamentarias. "Es imposible ganar el poder por la fuerza con un porcentaje de apoyo tan bajo", sostuvo Vucic, afirmando que la victoria de su coalición, Serbia No Debe Detenerse, en las últimas elecciones con el 69,5 % de votos lo prueba.