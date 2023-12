"No todo es positivo": Gustavo Petro ofrece un balance económico y social de su gestión en 2023

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a la nación con una evaluación de su gobierno en este 2023 y los retos y perspectivas para el 2024.

Entre los logros de su gobierno en el ámbito económico, el mandatario enfatizó en el descenso de la tasa de inflación, principalmente de los alimentos, pese a la necesidad de una subida en el precio de la gasolina, con la eliminación de su subsidio, y en medio de unos precios de la energía "aún especulativos". "En este año, todos los segmentos económicos de la población experimentan tasas más bajas, pero, esta vez, la inflación golpea más a los más ricos y menos a los pobres", añadió.

Mejores salarios y menos hambre

Con el control de la inflación en alimentos, muy por debajo del incremento del salario mínimo, se ha podido combatir y disminuir eficazmente el hambre, sostiene. "En 2023, hemos podido disminuir sustancialmente el hambre", dijo el presidente. En este sentido, señaló la importancia del programa Renta Ciudadana, que entrega medio salario mínimo a las madres cabeza de hogar con niños menores, e indicó que para el año que comienza se dotará de "dispensarios de alimentos" a las zonas del país más vulnerables.

Por otro lado, subrayó que en el 2023 se han combatido los niveles de pobreza en el país con una reducción del desempleo, que se ubica en el 9%, siendo esta, según él, "una de las tasas más bajas en el siglo que llevamos recorrido". Asimismo, se logró un incremento del salario mínimo nominal de más del 16%, lo cual significó un incremento del 6,5% del salario mínimo real. "Absorbimos la caída que dejó [el gobierno anterior del entonces presidente] Duque y aumentamos 3 puntos más", detalló.

"Disminuiremos aún más la inflación de precios. Esto significa que, en 2 años de gobierno, habríamos elevado el nivel de vida de las dos millones y medio de familias que ganan un salario mínimo, y millones más de familias que son jalonadas por él, un 12%. Colombia no había visto eso antes", manifestó.

Educación, justicia e inclusión

Petro recordó que, durante su campaña, prometió construir una sociedad "dentro de los pilares del conocimiento". Es por ello que se aumentó el presupuesto en la educación pública "en apenas un año", que se centrará en expandir el sistema de educación superior. Dentro del presupuesto para el 2024 se establece la construcción de sedes de educación superior con una "priorización en los territorios excluidos del país con una conflictividad armada". "La educación pública superior será gratuita para todos los colombianos (...) Queremos a la juventud en las sedes universitarias y no en la guerra", aseveró.

Destacó la importancia de la implementación de un programa de transformación del territorio para lograr paz y seguridad, explicando que los ciclos de violencia armada que ha vivido el país en las últimas décadas ocurren casi siempre en las mismas zonas y "coinciden con el establecimiento de economías ilícitas". "Queremos cortar ese ciclo perverso que ha conducido al país a la fragmentación territorial y a una de las mayores desigualdades sociales del mundo con su consecuencia: la violencia permanente. Transformar el territorio excluido es nuestro mayor reto", dijo.

Reformas "fundamentales"

El mandatario colombiano mencionó varias de las reformas "fundamentales" que se presentaron en este 2023 al Congreso, entre ellas, una laboral que busca mejorar los salarios y las condiciones para que el trabajador pase de ser sobreexplotado y un "objeto desechable sin ninguna estabilidad", a constituir una fuerza laboral más estable, educada y productiva. Al mismo tiempo, se entregó la reforma al régimen de pensiones con la que se espera que millones de ancianos que "hoy recorren las plazas (mercados de abasto) del país buscando sobrevivir, tengan un bono pensional similar a la renta ciudadana".

Respecto a lo propuesto en Salud, Petro subrayó la necesidad de la eliminación de la "intermediación de recursos públicos" que, según afirma, ha provocado que se pierdan "decenas de billones" del dinero público en corrupción y ha producido un "enorme número de muertes evitables" y condenado a los hospitales y clínicas a un "raquitismo permanente".

"Por eso proponemos acabar con la intermediación de esos recursos públicos para fortalecer toda la red hospitalaria pública y privada del país, girándoles directamente", comentó, anunciando los planes de "construir un poderoso sistema de salud preventivo y de atención primaria en todo el territorio nacional, hasta la región más apartada".

"No todo es positivo"

Haciendo énfasis en el problema de las "bandas multicrimen y la corrupción", que afectan principalmente a Bogotá y a las grandes ciudades costeras, Petro afirmó que se ha estado trabajando en preparar mejor a la fuerza pública. Con mejores salarios y garantías sociales, se está buscando que sus miembros enfrenten la violencia y la inseguridad con "mayores niveles de profesionalismo" y "respeto a los derechos humanos".

En lo que respecta a la deshonestidad de los entes estatales, recordó que aún hay "secciones del Estado que se prestan para la impunidad". Se refirió a una "impunidad predeterminada" en el sistema de Justicia y recalcó que "la verdad debe ser el eje del sistema judicial". "Para allá van las reformas que propiciamos", acentuó.

"Obviamente no todo es positivo. La maquinaría estatal sigue siendo lenta, los nubarrones económicos no se alejan y la violencia se aferra a la historia del país y no quiere abandonarla", reconoció.

¿Qué esperar en el 2024?

El próximo año se presentarán varios nuevos proyectos de ley, manifestó: uno de ellos para modificar la ley de servicios públicos domiciliarios y así evitar la especulación en las tarifas y que "unas pocas empresas capten ganancias extraordinarias del bolsillo de la población". Al mismo tiempo, se multiplicarán las "comunidades energéticas", donde los usuarios que pagan altas tarifas por energía eléctrica se conviertan en "generadores de la energía, y a costo mínimo".

Por otro lado, se buscará proteger la "pequeña minería del país", con un proyecto que la lleve hacia tecnologías limpias y se establecerá un sistema de compra de oro que acabe con las "economías ilícitas". En cuanto el sector agrario, se continuará con la política de crecimiento que lo ha vuelto más rentable, con la disminución de los niveles de crédito al pequeño y mediano agricultor, disminuyendo el precio de fertilizantes y otros productos, y aumentando el "acceso campesino a la tierra". "La reforma agraria es el eje central de la paz", recalcó.

Finalmente, acentuó el hecho de que la nación ha destacado por su empeño en superar los principales problemas de la humanidad, como son la crisis climática y la guerra, y se ha mantenido a la vanguardia de la lucha mundial por la vida y la paz. "Hemos denunciado las injusticias en el mundo porque no las queremos en Colombia. Colombia se comporta como una potencia de la vida, hacía allí va todo nuestro empeño", concluyó.

