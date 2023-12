La reina Margarita II de Dinamarca anuncia que abdicará del trono

La reina Margarita II de Dinamarca ha anunciado este 31 de diciembre que abdicará del trono el 14 de enero del año que viene, en el 52.º aniversario de su ascensión.

"En febrero de este año me sometí a una extensa cirugía de espalda. Todo salió bien gracias al personal sanitario cualificado que me atendió. Por supuesto, la operación también me hizo pensar en el futuro: si había llegado el momento de dejar esta responsabilidad a la próxima generación", ha declarado en su discurso de Año Nuevo.

El príncipe heredero Federico, su hijo, será rey de Dinamarca después de la fecha indicada.