Decretan alertas de tsunami en el Lejano Oriente de Rusia

En la isla de Sajalín, en el Lejano Oriente de Rusia, han decretado este lunes una alerta de tsunami. La sede regional del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia advierte de que las zonas costeras de la parte occidental de la isla podrían verse afectadas por las olas.

Las autoridades locales de momento no han activado el sistema de notificaciones a la población y no han iniciado la evacuación de residentes de las zonas de riesgo, ya que se estima que las olas no serán más de 50 centímetros de altura. Además de Sajalín, la alerta de tsunami se ha decretado también en las ciudades rusas de Vladivostok y Najodka, situadas en la costa del Pacífico.