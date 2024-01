Casi 200 nombres vinculados al caso Epstein podrían ser revelados el martes por un tribunal de Nueva York

Casi 200 nombres vinculados al caso de tráfico sexual de Jeffrey Epstein y su pareja Ghislaine Maxwell podrían ser revelados el martes por un tribunal de Nueva York (EE.UU), informa The Guardian. La acción haría públicas las identidades de docenas de asociados del financiero que hasta ahora han sido identificados en documentos judiciales bajo pseudónimos.

El lunes fue la fecha límite para oponerse a la divulgación de nombres, después de que Virginia Giuffre, una de las víctimas del caso, presentara una demanda por difamación en 2015 contra Maxwell, lo que a su vez llevó a que los nombres aparecieran en declaraciones legales.

Según el medio, muchos de los individuos de la lista ya son conocidos públicamente como socios, empleados de la pareja o personas que volaron en sus aviones. Así, reportan que entre los implicados figuran un expresidente estadounidense, actores, científicos y el príncipe británico Andrés.

También podrían revelarse los nombres de las presuntas víctimas de Epstein que fueron a su mansión en Nueva York, una villa en Palm Beach, su isla privada en las Islas Vírgenes de EE.UU. y un rancho cerca de Santa Fe.

De acuerdo a reportes de la prensa, 'Jane Doe 162' es una testigo que afirmó que tenía 17 años cuando estaba con el príncipe Andrés, Maxwell y Giuffre en la mansión de Epstein en la ciudad de Nueva York.

Además, el expresidente estadounidense Bill Clinton habría sido identificado como 'Doe 36' y mencionado en más de 50 documentos. Giuffre no ha hecho ninguna acusación contra Clinton, pero afirma haberse reunido con él en la isla privada del magnate, algo que el político niega, señalando que nunca la visitó.

Sin embargo, los registros de vuelo personales de uno de los pilotos de Epstein mostraron que Clinton voló varias veces en el avión de Epstein, incluidos viajes a París (Francia), Bangkok (Tailandia) y Brunei en los años posteriores a que dejó el cargo en 2001.

Tras el arresto del multimillonario en 2019, Clinton emitió una declaración en la que enfatizaba que no había hablado con Epstein en "más de una década" y que "nunca había estado en la isla Little Saint James, el rancho de Epstein en Nuevo México o su residencia en Florida" y que "no sabe nada" sobre sus crímenes.

Anteriormente, salieron a la luz los diarios de planificación de Epstein, filtrados por Wall Street Journal, los que incluían los nombres del director de la CIA Williams Burns y a Kathryn Ruemmler, asesora de la Casa Blanca durante el mandato de Barack Obama, junto con otras figuras como el activista Noam Chomsky, el multimillonario Reid Hoffman y Lawrence Summers, expresidente de Harvard y exdirector del Consejo Económico Nacional de EE.UU.

Otros documentos incluyeron a Woody Allen, Bill Gates, el ex primer ministro de Noruega Thorbjorn Jagland, el ex primer ministro israelí Ehud Barak y el ex director ejecutivo de la compañía de servicios financieros Barclays, Jes Staley.