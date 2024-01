Etiopía firma un pacto con Somalilandia para acceder al mar

Etiopía ha firmado este lunes un memorando de entendimiento con Somalilandia para acceder a sus costas del golfo de Adén que conecta con el mar Rojo, donde planea establecer una base naval. Etiopía perdió el acceso directo al mar tras la independencia de Eritrea en 1993, por lo que depende del vecino Yibuti en el comercio marítimo y actualmente también aspira a restablecer sus fuerzas navales.

El pacto fue firmado en Adís Abeba por el primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, y el presidente de Somalilandia, Muse Bihi Abdi, quien aclaró durante la ceremonia de la firma del histórico documento que concederán en arrendamiento a Etiopía un tramo de 20 kilómetros en la costa.

ፈጣሪ ይመስገን እንጂ ሌላ ምን ሊባል ይችላል! pic.twitter.com/miDeFREq0T — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) January 1, 2024

A cambio, el Gobierno etíope se comprometió con reconocer a Somalilandia como un país independiente en un futuro cercano, agregó. De hacerlo, Etiopía se convertirá en el primer país en reconocer a Somalilandia como un Estado soberano.

La región se declaró independiente de Somalia en 1991, pero su independencia autoproclamada nunca llegó a ser reconocida por la comunidad internacional y Somalia sigue considerándola como parte de su territorio nacional.

Sus divisiones con Somalilandia provienen principalmente del pasado colonial: Somalilandia es producto de los colonizadores británicos, que en su camino hacia la India atravesaban ese territorio que les permitía evitar los enfrentamientos con los franceses, establecidos en Yibuti, y con los italianos, cuya zona de influencia era Somalia. Los británicos y los italianos, a su vez, implementaban políticas totalmente opuestas en las zonas colonizadas, de las que nacieron concepciones opuestas de África.

Etiopía afirmó que el memorando de entendimiento con Somalilandia allanará el camino para garantizar su "acceso al mar y diversificar su acceso a los puertos", mientras permite fomentar las relaciones diplomáticas bilaterales y refuerza su "seguridad y cooperación económica y política". "También permite a Etiopía incrementar su papel en el mantenimiento de la paz y seguridad regional", indica el comunicado de la Oficina del primer ministro.

Somalia declara nulo el pacto

La reacción de Somalia no se hizo esperar. El ministro de Petróleo y Recursos Naturales, Abdirizak Mohamed, recordó que el territorio somalí "es indivisible" y aseveró que Adís Abeba "no tiene carta blanca" para violar su integridad territorial. "Etiopía sabe bien que no puede firmar un pacto militar/memorando de entendimiento para arrendar un puerto con el jefe de estado regional — ese mandato es prerrogativa del Gobierno Federal de Somalia", escribió en su cuenta de X.

El Consejo de Ministros somalí declaró el pacto nulo y sin efecto, considerando que "pone en peligro la estabilidad y la paz de la región". El país africano también llamó a su embajador en Etiopía para consultas después de que la nación vecina firmara el acuerdo con Somalilandia.