Alcaldes chilenos piden a Boric utilizar el "2 % constitucional" para atender crisis de seguridad

Alcaldes de Chile entregaron una carta dirigida al presidente Gabriel Boric, a quien le piden que use el "2 % constitucional" para atender la crisis de seguridad que vive la nación suramericana.

La misiva fue entregada por los alcaldes Felipe Delpin y Luis Astudillo, de las comunas de La Granja y Pedro Aguirre Cerda, del sur de Santiago; quienes estuvieron en compañía del diputado Raúl Soto.

El diputado @Raul_Soto1 junto a los alcaldes de PAC, @luisastudillop, y La Granja, @FelipeDelpin, entregaron una carta dirigida al Pdte Boric en La Moneda, solicitando q se disponga del 2% constitucional del Presupuesto 2024, para enfrentar la #Delincuencia y el crimen organizado pic.twitter.com/9TRiHEU6pj — Diputad@s PPD-Independientes (@BancadaPPD_IND) January 2, 2024

El "2 % constitucional" es una facultad extraordinaria contemplada en el numeral 20 del artículo 32 de la Constitución de Chile, que permite al mandatario, con la firma de todos los ministros de Estado, "decretar pagos no autorizados por la ley, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país".

Se establece que el total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente el 2 % del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos.

La última vez se usó el 2 % constitucional fue en el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022), en el contexto de la pandemia del covid-19, recoge la prensa local.

1.800 millones de dólares adicionales

En el texto, los peticionarios abogan por disponer de 1.800 millones de dólares adicionales contra el crimen organizado, reseña Cooperativa.

"Yo creo que hace mucho tiempo venimos ya sobrepasados, ¿no? Si lo vemos día a día: vemos las balaceras, los fuegos artificiales, y tú dices, ¿pero y por qué? ¿Se han tomado medidas? Sí, pero en las calles no hay carabineros, no hay policías, no hay resguardo", manifestó Delpin.

Asimismo, Soto comentó que creen que "la única manera de salir de esta crisis, de contenerla, de encauzar una salida que permita entregar paz y tranquilidad a los chilenos" es con "más recursos y con todas las capacidades del Estado, inclusive estas facultades excepcionales".

En respuesta, la ministra secretaria general de Gobierno, Camilla Vallejo, que reconoce la crisis de seguridad que se vive, indicó que el Gobierno está dispuesto a evaluar el uso del presupuesto de emergencia.

"No hay ningún problema con evaluarlo en la medida que falten los recursos. Ahora estamos con un aumento que aprobamos del 5,7 % en la Ley de Presupuesto para seguridad, policías, traspaso de recursos a los gobiernos locales, etc. Y estamos trabajando para aumentar los recursos en seguridad a través del pacto fiscal", mencionó, citada por Radio Universidad Chile.

