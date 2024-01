Xóchitl Gálvez propone "yucatanizar" a México porque ese estado es un "ejemplo a nivel nacional"

La precandidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez declaró el lunes que el tema de la inseguridad en México es muy delicado, por lo que propuso "yucatanizar" al país, afirmando que el estado de Yucatán es un "ejemplo a nivel nacional", informan medios locales.

"Vamos a yucatanizar el país", sostuvo la política del Partido Acción Nacional (PAN) durante una conferencia de prensa previa al cierre de precampaña en la ciudad de Mérida. "Les vamos a copiar gran parte de las estrategias para el resto del país, porque es ejemplo a nivel nacional", agregó.

"Yucatán es el estado más seguro y eso se lo debemos a los gobiernos del PAN", expresó Gálvez en su discurso. Además, Gálvez expuso cifras de la percepción de la inseguridad en la Ciudad de México, donde alcanza el 80 %. "Ocho de cada diez personas se sientes inseguras, y aquí en Yucatán siete de cada diez se sienten seguras, eso es la diferencia", aseveró.

La política aseguró que en caso de llegar a la Presidencia replicará el modelo de seguridad que los gobiernos del PAN han aplicado con éxito en dicho estado. "Ya vimos lo que ha pasado en [los estados de] Quintana Roo y Campeche [...] Estos estados están tomados por la delincuencia", señaló.

La precandidata presidencial adelantó que su propuesta es una estrategia de seguridad que "no le va a dar abrazos a los delincuentes" y se basa en cuatro principios: inteligencia para traer a los mejores expertos en seguridad, tecnología, mucho corazón para ponerse en los zapatos de las víctimas y carácter para no que no tiemble la mano a la hora de aplicar la ley contra los delincuentes.

Ni abrazos, ni balazos.La seguridad debe trabajarse con inteligencia, tecnología, fuerza cuando sea necesario y corazón para las víctimas.No permitamos que Yucatán pierda lo que más nos importa: la seguridad.Vamos por más porque tú #MerecesMas Precandidata única a la… pic.twitter.com/CzS8mcbJg5 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) January 3, 2024

Yucatán sigue siendo el estado más seguro de México. Incluso superó su propio récord y registró el año pasado una tasa de 163,74 delitos por cada 100.000 habitantes, la más baja en su historia. El estado consiguió una disminución del 1,9 % en los casos, al pasar de 3.893 delitos en 2022 a 3.819 en 2023.