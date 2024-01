EE.UU. se desmarca del atentado de Irán y no cree que Israel estuviera involucrado

Estados Unidos no está implicado en el mortífero atentado terrorista registrado este miércoles en Irán y tampoco tiene razones para creer que Israel estuviera involucrado, según lo declaró este miércoles el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Matthew Miller.

"Expresamos nuestras condolencias a las víctimas y a sus seres queridos que murieron en esta terrible explosión", afirmó el vocero en rueda de prensa. "Como he dicho, es demasiado pronto, al menos para que nosotros podamos decir qué pudo causarla [la explosión], pero quiero referirme a algunas de las irresponsables aseveraciones que he visto circular para decir, en primer lugar, que EE.UU. no estuvo involucrado en ningún caso y que cualquier sugerencia en sentido contrario es ridícula; y, en segundo lugar: que no tenemos ninguna razón para creer que Israel estuviera involucrado en esta explosión", aseveró.

Por su parte, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, declaró en otra rueda que Washington no dispone de información sobre la autoría de la explosión y rechazó que contaran con datos de inteligencia acerca de que podría registrarse "algún tipo de violencia en torno al aniversario" por la muerte del general Qassem Soleimani, cerca de cuya tumba en la ciudad de Kerman se produjeron las dos explosiones que mataron más de 90 personas.