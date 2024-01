Bernardo Arévalo asegura que revocará decretos "absurdos" e "irresponsables" del actual Gobierno guatemalteco

A días para su asunción como nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo criticó al actual mandatario del país centroamericano por una serie de medidas que calificó como "absurdas" e "irresponsables", por lo que afirmó que las dejará sin efecto. Además, expresó que recibirá un Gobierno "terriblemente debilitado" por la corrupción.

"Para garantizar transparencia, tenemos que revocar algunos decretos irresponsables que realizó este Gobierno en sus últimos días de mandato", sostuvo Arévalo durante una entrevista con EFE publicada el miércoles.

En ese sentido, calificó como "absurda" la decisión del actual mandatario, Alejandro Giammattei, de firmar un decreto para otorgar seguridad y vehículos a su círculo cercano de su Administración durante los próximos cinco años. "Son más de 80 vehículos y 700 personas de seguridad para un conjunto de funcionarios salientes, hacer esto es absolutamente inviable", manifestó Arévalo.

Respecto de la situación institucional, el próximo presidente de Guatemala, que el 14 de enero asumirá el cargo para el período 2024-2028, manifestó que "la corrupción no solo roba el dinero", sino que también "atrofia a las instituciones", por lo que recibirá un Gobierno "terriblemente debilitado".

Por lo tanto, expresó que uno de los primeros desafíos que deberá enfrentar es lograr que "las instituciones públicas respondan a las necesidades de la población y recuperar la capacidad ejecutiva".

La transición y los golpistas

En otro tramo de la entrevista, Arévalo criticó a los "golpistas" que intentaron evitar su llegada a la Presidencia, por lo que aseguró que ellos "están desesperados". "Los golpistas van a seguir intentando cualquier cosa, pero están desesperados. Saben que se les termina el control y saben que vamos a iniciar a exponer las cosas que han hecho en sus cargos", sostuvo.

Durante el período de transición, la Fiscalía de Guatemala trató de anular el resultado de las elecciones que dieron la victoria a Arévalo, quien afirmó que lo que ese organismo "ha hecho es fabricar casos" y "actuar sobre patrañas sin ningún sustento". "Eso no quiere decir que no siga haciendo intentos, pero no tendrá éxito. No hay duda de que vamos a asumir", manifestó.

Por su parte, la Corte de Constitucionalidad ordenó "garantizar la efectiva toma de posesión", en un fallo con el que buscó "salvaguardar el orden constitucional y el Estado constitucional de derecho". La decisión fue en respuesta a una denuncia sobre la "amenaza de afectación de la toma de posesión" de los funcionarios electos.