Ajedrecista ruso pide que no insulten a su rival polaco que rechazó estrecharle la mano

El ajedrecista ruso Denís Jismatulin hizo un llamado a los medios de comunicación y al público en general a que dejen de insultar al gran maestro de ajedrez polaco Jan-Krzysztof Duda, que en el Campeonato del Mundo de Ajedrez Rápido, celebrado a finales de diciembre en Samarcanda, Uzbekistán, rechazó estrecharle la mano.

En un comunicado publicado el jueves en la cuenta de Telegram del gran maestro ruso Serguéi Kariakin, Jismatulin dijo que no estaba de acuerdo con el gesto de Duda, pero que respeta su derecho a expresar descontento con su postura y las actividades que realiza fuera del tablero. Asimismo, enfatizó que no presentará apelaciones ante la Comisión de Ética de la Federación Internacional de Ajedrez para exigir la descalificación de su rival, asegurando que la actitud de Duda no le ofendió.

"Quisiera pedir a los medios de comunicación que no dispersen ni politicen esta situación, que no insulten al gran maestro polaco y, desde luego, que no insulten a la nación polaca en su conjunto", expresó Jismatulin, agregando que, de tener la oportunidad de volver a jugar con él, otra vez levantará la mano antes de la partida.

Un gran maestro de ajedrez polaco rechaza un apretón de manos a su rival ruso El incidente tuvo lugar en el Campeonato del Mundo de Ajedrez Rápido que se celebró en la ciudad uzbeka de Samarcanda. pic.twitter.com/QqjHU5Pg84 — Sepa Más (@Sepa_mass) January 4, 2024

"Pero no porque sea tan estúpido e ingenuo, ni por el bombo, sino porque eso es lo que me enseñó a hacer mi padre cuando me enseñó ajedrez en mi infancia, eso es lo que me enseñó a hacer mi primer entrenador cuando llegué al club de ajedrez del Palacio de los Pioneros en la pequeña ciudad baskir de Neftekamsk en el primer grado", subrayó el jugador.

Además, Jismatulin, que visitó repetidamente la zona de la operación militar especial rusa con misiones humanitarias, dio a conocer que el popular portal de ajedrez Chess.com le ha prohibido participar en torneos con premios y realizar cualquier actividad social en el sitio.