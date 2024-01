Detectan presencia generalizada de sustancias químicas plásticas en alimentos analizados en EE.UU.

La organización estadounidense de consumidores sin ánimo de lucro Consumer Reports (CR) ha detectado la presencia generalizada de sustancias químicas plásticas en diferentes alimentos analizados en EE.UU., según un artículo publicado este jueves en su página web.



El organismo analizó 85 alimentos en busca de ftalatos y bisfenoles comunes, que pueden ser perjudiciales para la salud, así como algunas sustancias químicas que se utilizan para sustituirlos. El análisis incluyó comidas rápidas populares y alimentos básicos de supermercado envasados en distintos tipos de materiales, tales como latas, bolsas y papel de aluminio.

"Los resultados sobre los ftalatos son especialmente preocupantes: los encontramos en casi todos los alimentos analizados, a menudo en niveles elevados", reza el texto, que detalla que los compuestos químicos fueron detectados en todos los alimentos testados menos en uno.

Asimismo, explican que encontraron bisfenoles en el 79 % de las muestras analizadas, si bien los niveles eran notablemente más bajos en comparación con el estudio realizado en 2009. Esto sugiere que al menos se está avanzando en la dirección correcta en esta cuestión.

Desde CR señalan que, aunque los niveles hallados no superan los límites establecidos por los organismos reguladores de EE.UU., muchos de esos umbrales no reflejan los conocimientos científicos más actuales y puede que no protejan contra todos los efectos potenciales para la salud de las personas.