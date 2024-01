Politico: EE.UU. elabora planes de respuesta en caso de que el conflicto en Oriente Medio se extienda

Según el diario, esta situación amenaza no solo a la seguridad regional, sino también a las posibilidades de reelección de Joe Biden.

Estados Unidos está desarrollando planes de respuesta en caso de que el conflicto en Oriente Medio se extienda a toda la región, informó Politico el jueves, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Según el medio, los militares estadounidenses elaboran planes para hacer frente a los hutíes, que llevan varias semanas atacando buques comerciales en el mar Rojo, por lo que Washington incluso podría responder con ataques a objetivos en Yemen. Mientras, los servicios de inteligencia se preparan para repeler acciones de grupos proiraníes en Irak y Siria, señala el diario. También están trabajando para determinar dónde se producirán los próximos ataques hutíes, añade.

De acuerdo a las fuentes consultadas por Politico, la posibilidad de un conflicto más amplio en la región está aumentando tras una serie de acontecimientos en Irak, el Líbano e Irán en los últimos días, lo que ha convencido a algunos miembros de la Administración estadounidense de que el conflicto palestino-israelí se ha intensificado oficialmente mucho más allá de las fronteras de la Franja de Gaza.

La expansión de la guerra amenaza no solo a la seguridad regional, sino también a las posibilidades de reelección del presidente estadounidense, Joe Biden, ya que se vería arrastrado al conflicto de Oriente Próximo en un momento en que debería concentrarse en los problemas internos de su país, señala el medio.

El periódico recuerda que Biden llegó al cargo con promesas de poner fin a las guerras, pero termina ahora su primer mandato como abanderado occidental para la defensa de Ucrania y facilitador clave de las represalias de Israel contra Hamás.

Algunos expertos consideran que los oponentes políticos del mandatario demócrata pueden aprovecharse de esta situación. El expresidente Donald "Trump hará campaña con un mensaje de 'recordemos los días de gloria', argumentando que Rusia no estaría en Ucrania, Israel no habría sido atacado y China no se estaría inclinando hacia Taiwán si él hubiera estado al mando", dijo Justin Logan, director de estudios de defensa y política exterior del Instituto Catón, con sede en Washington.