Sale de prisión el atleta paralímpico Oscar Pistorius casi 11 años después de asesinar a su novia

El exatleta paralímpico Oscar Pistorius ha salido de la cárcel este viernes bajo libertad condicional y ya se encuentra en casa, ha anunciado el Departamento de Servicios Penitenciarios de Sudáfrica (DCS, por sus siglas en inglés).

Pistorius ha cumplido desde finales de 2014 casi nueve de los 13 años y cinco meses de condena por matar a tiros a su novia Reeva Steenkamp el día de San Valentín en 2013. En Sudáfrica, los condenados por delitos graves pueden aspirar a la libertad condicional después de cumplir al menos la mitad de su sentencia, y la Justicia le concedió libertad anticipada en noviembre del año pasado, fijando su liberación para el 5 de enero de 2024.

La modelo de 29 años fue asesinada hace casi 11 años en el baño de la casa de Pistorius, quien disparó varias veces a través de la puerta. La Fiscalía argumentó que Steenkamp se refugió en el baño en medio de un fuerte altercado con el deportista, que la asesinó deliberadamente por la rabia que sentía.

Pistorius testificó durante el juicio por asesinato que la mató por error, pensando que era un intruso peligroso que se escondía en su baño en medio de la noche cuando abrió fuego con su pistola de calibre 9 milímetros, para la que tenía licencia. Lo condenaron por asesinato bajo el principio legal 'dolus eventualis', por actuar con extrema imprudencia a sabiendas de que cualquier persona que estaba detrás de la puerta con toda probabilidad iba a morir si disparaba.

Los padres de Steenkamp instaron en marzo del año pasado a no concederle la libertad anticipada. La abogada Tania Koen comentó en aquel ante la prensa que piensan que Pistorius no ha dicho la verdad sobre el crimen y, por lo tanto, no creen que esté rehabilitado.