"Quiere una guerra total": Biden acusa a Trump de sacrificar la democracia en EE.UU. por el poder

El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha denunciado este viernes, en su primer discurso de campaña electoral, que el exmandatario Donald Trump está dispuesto a sacrificar el sistema democrático del país en su afán por volver al poder.

"La elección está clara. La campaña de Donald Trump es sobre él, no sobre EE.UU., no sobre ustedes. La campaña de Donald Trump está obsesionada con el pasado, no con el futuro. Está dispuesto a sacrificar nuestra democracia para ponerse a sí mismo en el poder", afirmó Biden en su alocución pronunciada cerca de la localidad de Valley Forge (Pensilvania), citado por medios locales.

El presidente estadounidense expresó que Trump está "tratando de reescribir los hechos" del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y está "intentando robar la historia de la misma manera que trató de robar las elecciones".

"La turba de Trump no fue una protesta pacífica, fue un asalto violento", destacó, agregando que los participantes en los disturbios "eran insurrectos, no patriotas" y "no estaban allí para defender la Constitución, estaban allí para destruir la Constitución".

Asimismo, Biden señaló que "la pugna entre la solidaridad y la división es perenne, pero esta vez es muy diferente". "No puedes tener una contienda si ves la política como una guerra total en lugar de una forma pacífica de resolver nuestras diferencias", declaró, al tiempo que subrayó que "lo que quiere Trump es una guerra total".

Por su parte, Trump calificó el discurso del inquilino de la Casa Blanca como un "patético acto de campaña de alarmismo" y señaló que Biden es una amenaza para la democracia.

Las declaraciones de ambos políticos se producen tres años después del asalto al Capitolio, tras el cual Donald Trump fue imputado por presuntamente intentar anular los resultados de los comicios celebrados el año anterior, donde ganó su rival demócrata.

Cinco personas murieron cuando partidarios del expresidente Donald Trump irrumpieron violentamente en la sede legislativa de EE.UU., mientras que cuatro policías que trataron de impedir los disturbios se suicidaron en los meses siguientes.