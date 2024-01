Lloyd Austin rompe el silencio sobre su hospitalización mientras reportan que fue ocultada a la Casa Blanca

El Pentágono ocultó durante tres días a la Casa Blanca información sobre la hospitalización del secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, informa Politico, que cita a tres altos funcionarios.

Según estas fuentes, ni el presidente estadounidense, Joe Biden, ni el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, ni otros altos funcionarios de la Casa Blanca sabían que Austin había sido hospitalizado el 1 de enero en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

"Si Jake no lo sabía, de ninguna manera el presidente lo sabía", señaló uno de los funcionarios. "¿Quién le habría informado del estado de Austin de no ser Jake? Y si alguien se lo hubiera dicho al presidente, Jake habría sido su primera llamada", añadió.

La noticia de la hospitalización de Austin "fue un shock para todo el personal de la Casa Blanca, ya que no sabían que el jefe del Pentágono estaba lidiando con complicaciones luego de un procedimiento médico electivo", escribe Politico. "No debería haber sucedido así", confirmó uno de los funcionarios al medio. Otra fuente añadió que "gran parte de la dirección no sabía nada de esto".

Los funcionarios del Pentágono afirmaron al medio que ni siquiera los altos funcionarios militares estadounidenses estuvieron al tanto del estado de Austin hasta la declaración oficial del servicio de prensa del viernes. Además, un funcionario de Pentágono reveló que Lloyd Austin, supuestamente, trabajaría desde casa durante la semana.

"Podría haber hecho un mejor trabajo"

Más tarde, Lloyd Austin comentó la situación en torno a su hospitalización y dio las gracias a los médicos y al personal de enfermería de Walter Reed. "Entiendo las preocupaciones de los medios sobre la transparencia y reconozco que podría haber hecho un mejor trabajo garantizando que la opinión pública estuviera adecuadamente informada. Me comprometo a hacerlo mejor", aseguró el alto funcionario.

Al mismo tiempo, Austin señaló que asume toda la responsabilidad por las decisiones tomadas sobre la divulgación de información sobre su procedimiento médico. "Estoy muy contento de estar mejorando y espero regresar pronto al Pentágono", añadió.