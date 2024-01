NYT: EE.UU. advierte que pronto no podrá suministrar a Ucrania misiles para los sistemas Patriot

Funcionarios de la Casa Blanca y del Pentágono han advertido a Ucrania que EE.UU. no podrá seguir abasteciéndole de misiles interceptores para los sistemas antiaéreos Patriot durante mucho tiempo, informa The New York Times.

Según el periódico estadounidense, el costo de un misil puede oscilar entre 2 y 4 millones de dólares.

Los Patriot son particularmente importantes para el país eslavo, ya que son capaces de derribar misiles balísticos, unos de los más difíciles de interceptar del arsenal ruso.

Sin embargo, Ucrania es capaz de derribar esos misiles solo en Kiev, donde tiene desplegados los Patriot, mientras que el resto del país sigue siendo vulnerable a ese tipo de armas. "Pudimos defender Kiev, pero al mismo tiempo Odesa estaba siendo destruida", reconoció al diario un comandante ucraniano, identificado como Vladímir, que maneja este tipo de batería.

Si bien se logró "crear un escudo" sobre el país "gracias a nuestros socios extranjeros", el conflicto perdura, por lo que —recalca el militar— resulta imprescindible el envío de "más sistemas y municiones".

"Si nuestros socios extranjeros nos dan la espalda, volveremos al comienzo de la guerra", aseveró.

Paralelamente, la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN comunicó este miércoles que ayudará a una coalición de aliados, entre los que figuran Alemania, Países Bajos, Rumanía y España, a adquirir hasta 1.000 misiles Patriot para mejorar sus respectivas defensas aéreas en medio del conflicto en Ucrania.