Piden ayuda para encontrar la pieza del fuselaje del Boeing 737-9 MAX que se desprendió en pleno vuelo

"Somos muy afortunados de que esto no terminara en algo más trágico", afirmó la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Las autoridades estadounidenses hicieron un llamado a la ciudadanía para que ayude a localizar la pieza faltante del avión Boeing 737-9 MAX de Alaska Airlines que sufrió una explosión en pleno vuelo, informan medios locales.

Los investigadores buscan la ayuda del público para encontrar un panel conocido como 'tapón de la puerta' que se desprendió del avión y cualquier video grabado desde el interior de la cabina, señaló la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE.UU., Jennifer Homendy. Se cree que la pieza pudo haber caído en un área a 9,6 kilómetros del centro de Portland.

En cuanto a la explosión, Homendy dijo que se ha determinado, en base a la "definición de daño sustancial", que se trata de "un accidente, no de un incidente".

El accidente podría haber sido mucho peor si hubiera ocurrido a una altitud de crucero y no durante el ascenso del avión, sostuvo Homendy. Además, no había nadie sentado en los dos asientos al lado del 'tapón de la puerta' que explotó. "Somos muy afortunados de que esto no terminara en algo más trágico", concluyó.

El Boeing 737-9 MAX de Alaska Airlines con 171 pasajeros y seis tripulantes a bordo realizó el viernes un aterrizaje de emergencia en Portland después de que reventara una ventanilla y parte del fuselaje se desprendiera en pleno vuelo. El avión tuvo que regresar al aeropuerto de Portland unos 20 minutos después de haber despegado.