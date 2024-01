Una fuga, motines y amenaza a la fiscal: la crisis carcelaria de Ecuador nuevamente en la mira

La crisis carcelaria que afecta a Ecuador desde hace varios años vuelve a ser noticia estos días, luego de la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', líder de la banda criminal Los Choneros; la recaptura de Fabricio Colón Pico, señalado de tramar un presunto plan para atentar contra la fiscal general del país; y varios amotinamientos registrados este lunes.

En orden cronológico, el primero de estos hechos se registró la semana pasada, cuando la madrugada del viernes 5 de enero fue detenido Colón Pico, líder de una célula del grupo delictivo Los Lobos, dos días después de que la fiscal general, Diana Salazar, lo acusara de estar detrás de un plan para atentar contra ella y su familia.

Sin embargo, la detención no se dio por esa denuncia, sino en el marco de una investigación por el presunto delito de secuestro, hecho que habría ocurrido en julio de 2023. No obstante, Freddy Sarzosa, director de la Dirección General de Investigación Policial (DGIN), mencionó que posteriormente se establecerán las vinculaciones con las amenazas que han sido vertidas hacia la fiscal.

Al momento de su captura, el delincuente estaba bajo la condición de "régimen semiabierto concedido por disposición judicial" y en cumplimiento de una medida de presentación cada 15 días ante los órganos pertinentes, informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Este lunes, varias personas realizaron un plantón frente a la sede del SNAI en Quito, en protesta por el posible traslado de prisión de Colón Pico. Su abogado, Diego Aluisa, dijo que esta manifestación se originó porque en instrucción fiscal, a su defendido se le dictó prisión preventiva y se le llevó a Riobamba, en la provincia de Chimborazo —Sierra de Ecuador—, pero ahora lo quieren movilizar a Guayas, donde correría peligro, porque "van a atentar contra la vida de él".

"La ciudad de Guayaquil es muy peligrosa, peor aún en los centros de rehabilitación [...] En el plano legal estamos agotando todas las instancias jurídicas necesarias para que mi cliente no sea trasladado", aseguró el letrado, en declaraciones a Ecuador Chequea.

Además, en las redes sociales circuló un video en el que Colón Pico dice que los están inculpado de algo que no ha hecho. "Si me llega a pasar algo, si me llegan a matar, hago responsable directamente al presidente (Daniel Noboa) y a esta señora Diana Salazar, porque me está inculpando de algo que yo no he hecho".

La huida

Dos días después de la captura de Colón Pico, se conoció sobre la fuga de alias 'Fito', el líder de 'Los Choneros' y uno de los criminales más peligrosos de Ecuador.

'Fito' desapareció de la Cárcel Regional, en la provincia de Guayas, donde cumplía su pena, confirmaron el comandante general de la Policía, César Zapata, y el secretario general de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta.

Las autoridades se percataron de la ausencia de 'Fito' durante un operativo de control de armas, municiones y explosivos en la cárcel. En realidad, la operación tenía como objetivo el traslado de Macías Villamar a otro centro.

Una vez conocida la desaparición, las autoridades informaron que la Fiscalía General inició una investigación de oficio por la fuga de este reo y 3.000 uniformados se encuentran buscándolo.

Este lunes, la Fiscalía formuló cargos, por presunta evasión, contra dos funcionarios penitenciarios, identificados como Iván A. B. y Marco A. Q., que estarían involucrados en la fuga de 'Fito'. Un juez les dictó la prohibición de salida del país y presentación ante el fiscal del caso.

Este caso abre el primer boquete a la política de seguridad del mandatario Noboa, en el inicio de su Gobierno. 'Fito' se convirtió en el líder de Los Choneros luego del asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias 'Rasquiña', el 28 de diciembre del 2020; en agosto de 2023, Macías Villamar fue trasladado a la prisión de máxima seguridad La Roca, no obstante, menos de un mes después un juez ordenó su regreso a la Cárcel Regional de la que desapareció este fin de semana.

Amotinamientos

Tras esa fuga, en varias cárceles de distintas provincias del país suramericano se registraron incidentes este lunes.

#ÚLTIMAHORA Reportan amotinamientos en dos cárceles de Ecuador pic.twitter.com/noSK1uYMND — Sepa Más (@Sepa_mass) January 8, 2024

El SNAI confirmó a la prensa que estos hechos se han llevado a cabo en la prisión del Turi, en la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay; también en la cárcel de El Inca, en Quito; y en los penales de Cotopaxi, Machala, Riobamba y Loja. Aunque la prensa también reportó desmanes en una penitenciaría de Ambato.

En la cárcel del Inca, en la capital ecuatoriana, hubo quema de colchones. Al respecto, el comandante de la Policía en Quito, Wilson Pavón, indicó, horas más tarde, que se restableció el control dentro de esta prisión y aseguró que no hay heridos.

En varios de estos recintos fueron retenidos guías penitenciarios, de estos, al menos 15 están en la cárcel de Ambato, reporta Expreso. En las redes sociales circularon videos, en los que los carceleros de las diferentes prisiones, rodeados de los presuntos delincuentes encapuchados y armados, leyeron comunicados similares en los que piden a Noboa que se abstenga de enviar tropas a las cárceles.

"Somos funcionarios, agentes de seguridad penitenciaria o la carne de cañón, como quieran llamarnos. Estamos ahora mismo rogando que su accionar sea más cauto y, por favor, vele por nuestras vidas y nuestra seguridad [...] tome buenas decisiones, no envíe tropas a las cárceles, que serán escuadrones de la muerte", se puede escuchar a uno de los guías penitenciarios.

Pese a esa petición y ante la crítica situación, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que se ha desplegado a nivel nacional, "empleando personal, equipo y medios logísticos para realizar operaciones militares de seguridad" en los diferentes centros de privación de libertad del país.

Mensaje a Noboa

Pero, además, en las redes han circulado videos de presuntos integrantes de Los Choneros, en los que advierten al Gobierno que todas las organizaciones están unidas para defender a 'Fito' y rechazan algunas de las estrategias anunciadas por Noboa en materia de seguridad, como la construcción de dos cárceles similares a las levantadas por la administración de Nayib Bukele en El Salvador.

"Esos millones que está queriendo invertir en cárceles y queriendo golpearse el pecho, siendo un títere, siguiendo a personas y no principios, imitando al caballero y honorable presidente Nayib Bukele, le recordamos que Ecuador no es El Salvador. Así como usted tiene estrategias, nosotros todos los delincuentes y organizaciones también le tenemos una sorpresa, va a haber ataques, va a haber guerras, lo que usted quiera, desmadres", dicen los supuestos delincuentes.

En el comunicado, añaden: "Lo que usted piensa hacer con Adolfo Macías, alias 'Fito', y el resto de nuestros colegas, es el peor asesoramiento que le puedan estar dando como presidente".

Nuevo estado de excepción

Como respuesta a las demandas formuladas por Los Choneros, Noboa decretó este lunes un nuevo estado de excepción que le otorga prerrogativas a las Fuerzas Armadas para intervenir en los penales.

❗ Noboa decreta estado de excepción en Ecuador para que las Fuerzas Armadas intervengan las cárceles pic.twitter.com/9y0PlBGKrZ — Sepa Más (@Sepa_mass) January 8, 2024

"Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al Gobierno de turno qué hacer", advirtió el mandatario en una alocución transmitida a través de las redes sociales

Asimismo, aunque no mencionó directamente a ninguna organización delictiva, sí aludió a "grupos narcoterroristas" que estarían pretendiendo "amedrentar" al Estado, en la creencia de que sería un medio eficaz para conseguir lo que piden.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!