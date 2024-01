Milei en una semana clave: ¿cómo se negociará la 'ley ómnibus' y qué no está dispuesto a ceder?

La controvertida 'ley ómnibus' que presentó el Gobierno de Javier Milei en Argentina comenzará a tratarse este martes en comisiones de la Cámara de Diputados.

Será la primera prueba del extenso proyecto, que consta de 664 artículos que alteran por completo el funcionamiento del país, en el Congreso Nacional, donde el partido oficialista La Libertad Avanza (LLA) no tiene mayoría. Será central para lograr su objetivo tejer alianzas con los bloques de centro derecha, aunque no todos avalan la propuesta.

Como paso inicial, la Cámara de Diputados discutirá la conformación de comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, para que el contenido sea debatido con el objetivo de votar la 'ley ómnibus' el 25 de enero. En caso de ser aprobada, el debate en el Senado quedaría postergado para marzo, ya que las sesiones extraordinarias convocadas por Milei culminan el 31 de enero.

Casa Rosada, 8 de enero de 2024.Conferencia de prensa del Vocero Presidencial. pic.twitter.com/9m9geikfkt — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) January 8, 2024

"Confiamos en que este mes va a tener aprobación la ley en la cámara baja", dijo este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa desde la Casa Rosada, sede de Gobierno en Buenos Aires. Y agradeció el "compromiso" de los legisladores de LLA para acompañar la ley.

Adorni informó además que los ministros de las diferentes carteras irán al Parlamento a explicar los alcances de una iniciativa que establece cambios en materia económica, tributaria, electoral, laboral, penal y energética. Y que ya choca con la resistencia de legisladores opositores, sindicatos y ciudadanos que se manifestaron en la calle, desafiando el 'protocolo antipiquetes' que prohibe bloqueos en la vía pública.

Sin negociación

El portavoz del presidente aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a negociar algunos puntos de la cuestionada 'ley ómnibus', pero no lo central de su contenido: "Estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a las sugerencias y todo aquel que pueda aportar a que la ley mejore en torno a los objetivos de la libertad, será escuchado y analizado; no se negocia el contenido de la ley y no va a haber modificaciones de ninguna índole, excepto de que esa sugerencia venga acompañada de una mejora", manifestó Adorni.

Para Milei y sus funcionarios, la aprobación de esta ley, así como del polémico 'megadecreto', es fundamental e impostergable para salir de la crisis y terminar con la "decadencia" y la "herencia recibida" de los últimos años. "Llama la atención que gente que ha dedicado toda su vida a la política no termine de comprender la urgencia que hay y la gravedad que reviste la situación en la Argentina y cuestionan algunos aspectos, que no tiene sentido hacer", sostuvo Adorni.

Uno de los puntos clave que el Gobierno quiere cambiar y no cederá en su propósito tiene que ver con las privatizaciones de empresas públicas que presentan déficit.

"Buscamos el saneamiento de las empresas y que efectivamente cada una de ellas opere de la manera más eficiente posible. Entendemos que las empresas públicas no pueden seguir perdiendo plata", explicó Adorni.

Según un reporte de la agencia Télam, tanto legisladores oficialistas como opositores ya analizan el extenso texto y lo van desglosando para su discusión en las diferentes materias que aborda: para bloques como el PRO o una parte del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR, unos 20 de sus 34 integrantes), la ley "es votable en un 90 %".

Para la bancada de Unión por la Patria (UxP - peronismo), en cambio, la aprobación de la normativa significaría "la derrota del pueblo argentino".

El Gobierno llamó al proyecto Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, con el espíritu de "restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853", comunicaron oficialmente.

