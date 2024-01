Pronostican que Rusia contendrá la inflación en 2024

Rusia logrará contener la inflación en 2024 si los tipos de interés se mantienen altos, informó este lunes Bloomberg en su informe trimestral sobre la política monetaria mundial, citando a un economista experto en el país, Alexander Isakov.

"El tipo de interés oficial del Banco de Rusia ha tocado techo. La próxima tarea de los responsables políticos es evitar una relajación prematura. Aunque la mayoría de los bancos centrales se enfrentan a la misma tarea en 2024, el Banco de Rusia tiene experiencia reciente de lo que puede costar este error. Su relajación anticipada en 2022 provocó una caída del rublo e impulsó el crecimiento de los precios hasta triplicar su objetivo de inflación del 4 % en 2023", declaró Isakov.

Al mismo tiempo, el economista señaló que "si mantiene el tipo de interés oficial por encima del 12 % a lo largo de 2024, la inflación bajará al 4,7 % interanual en diciembre de 2024", lo que significa que el país casi alcanzará su objetivo de inflación.

En una serie de subidas consecutivas, el Banco Central de Rusia más que duplicó la tasa de interés clave en 2023, que actualmente alcanza el 16 %. Por su parte, la presidenta de la institución, Elvira Nabiúllina, indicó el pasado diciembre que la política de endurecimiento podría estar llegando a su fin, lo que supone que no habrá más subidas de los tipos de interés, pero eso no significa que vayan a bajar. "Hasta que no estemos seguros de que hay una tendencia constante a la baja en el crecimiento de los precios y las expectativas de inflación, el tipo de interés oficial se mantendrá alto todo el tiempo que sea necesario", aseguró.

Además, Bloomberg predijo que la tasa de interés rusa bajará del 16% al 12% a finales de 2024. La inflación anual en Rusia el año pasado fue del 7,5%, casi dos veces más que el objetivo.