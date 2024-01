Joven argentino es golpeado por un rayo y despierta en el hospital sin recordar nada de lo que pasó (VIDEO)

Un joven de 21 años fue impactado por un rayo la madrugada del sábado mientras estaba con sus amigos en una plaza de la ciudad de Villa Mercedes, en Argentina, y sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo.

"En el momento no sentí nada, se me apagó la luz y me desperté en el hospital", relató el lunes Gabriel Jonathan Berón a medios locales desde el sanatorio en el que está internado. "No recuerdo nada de lo que pasó", agregó, asegurando tener el 70 % de su cuerpo quemado.

🇦🇷 | EN VIDEO: Un joven fue hospitalizado tras ser impactado por un rayo en San Luis, Argentina. pic.twitter.com/byQXWwRHof — UHN PLUS (@UHN_Plus) January 8, 2024

El instante en que recibió la descarga eléctrica quedó grabado por una cámara de seguridad de la zona. Posteriormente, Berón se desploma y queda tendido en el suelo junto a un árbol.

Antes del accidente, el joven afirmó que caminaba por la calle regresando desde la casa de un amigo cuando otros conocidos que estaban en la plaza lo llamaron. "Me quedé dos segundos con ellos abajo de un árbol y ahí fue cuando me impactó el rayo", señaló. Poco después, fue trasladado de urgencia a un centro médico cercano.

Jonathan, quien hoy salió de terapia intensiva, comentó que tuvo "suerte", ya que el rayo le impactó en el pecho. De acuerdo a los médicos, recibirá el acta dentro de seis meses. Entretanto, está reuniendo fondos para poder comprar un aire acondicionado cuando regrese a casa, y así poder seguir con su tratamiento. "Es para mantener el cuerpo fresco", explicó.