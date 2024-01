Subastarán dos guiones originales de 'Friends' guardados más de 20 años en una mesa de noche

Tras pasar 25 años guardados en la mesa de noche de un extrabajador de un estudio televisivo londinense y de haber estado a punto de ser tirados, pronto saldrán a subasta los guiones originales de dos capítulos de la serie 'Friends'.

Los textos, pertenecientes al doble capítulo final de la cuarta temporada, de 1998, los descubrió por casualidad el extrabajador en un cesto de los Fountain Studios, donde se grabaron los capítulos, y luego se los llevó a su casa.

Se trata de 'The One with Ross’s Wedding' ('El de la boda de Ross'), en los que el personaje interpretado por David Schwimmer confunde el nombre de su prometida Emily (Helen Baxendale) y menciona a Rachel (Jennifer Aniston) durante la boda. Son, además, los del comienzo del romance entre Monica (Courteney Cox) y Chandler (Matthew Perry).

"Curiosamente, no soy un gran fan de 'Friends'. No me disgusta la serie, pero hace poco vi los episodios de los que tengo los guiones. El humor americano es diferente al nuestro. Estos guiones merecen ser propiedad de un gran fan de 'Friends'", contó el autor del hallazgo, que habló en condición de anonimato. Además, recordó que trabajaba en "el soporte administrativo en los estudios" y que "nunca" vio a ningún integrante del elenco de la serie, pero en el momento de las grabaciones estaba "locamente ocupado". Sobre el hallazgo de los guiones, comentó que los descubrió en un contenedor unas semanas después de la filmación, ya que parte de su trabajo era asegurarse de que no quedara ningún objeto indeseado en el espacio del estudio. "No estaba seguro de qué hacer con ellos, así que los puse en el cajón de mi oficina", expresó.

Al dejar su trabajo en 1999, colocó todas las cosas que tenía en su escritorio en una caja de cartón y se las llevó a casa. Los guiones pasaron los siguientes 25 años en su mesa de noche, hasta que durante una limpieza los descubrió y estuvo a punto de tirarlos, pero prefirió llevarlos a la casa de subastas Hansons Auctioneers, que los sacará a la venta el 12 de enero. Los textos recibieron un valor de entre 600 y 800 libras esterlinas (entre 763 y 1.017 dólares), aunque durante su venta la cifra podría aumentar.

Amanda Butler, jefa de operaciones de la casa de subastas, explicó que, "aparentemente, el elenco y el equipo recibieron la orden de destruir sus copias para que el final no se filtrara", sin embargo, algunos se conservaron. Respecto al valor de venta, sostuvo que, más allá del asignado, "gracias al enorme atractivo global del programa quién sabe dónde puede caer el martillo". "El último programa de Friends se emitió hace 20 años, en 2004, pero todavía lo ven y lo disfrutan millones de personas", concluyó.