China comenta la condena de un militar estadounidense por espionaje

El condenado fue acusado de transferir a Pekín información confidencial y sensible sobre seguridad operacional, infraestructura crítica y maniobras de la Armada de EE.UU.

Pekín "tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad nacional" ante los esfuerzos de Washington para restablecer su red de espionaje en China, afirmó este martes la portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático, Mao Ning.

Al ser preguntada sobre un suboficial de la Armada estadounidense condenado este lunes por espiar para China, en particular, por transferir información confidencial y sensible sobre seguridad operacional, infraestructura crítica y maniobras de la Armada de EE.UU., la vocera dijo que no tiene "información específica al respecto".

Por otra parte, destacó el hecho de que "el jefe de la inteligencia de EE.UU. declaró que se han hecho progresos en la reconstrucción de las redes de espionaje estadounidenses en China. EE.UU., por un lado, sigue difundiendo desinformación sobre el llamado 'espionaje chino', y por otro, informa al público sobre sus actividades de inteligencia a gran escala contra China. Esto en sí mismo es bastante revelador".

A finales de diciembre, se reportó que Washington busca restablecer su red de espionaje en China una década después de haber perdido a los agentes que trabajaban para la CIA en el país asiático.