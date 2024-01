La ONU condena los asesinatos de Israel en el Líbano y Siria

Las acciones de Israel podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales y considerarse un delito, ya que el país hebreo no cuenta con ninguna base legal para ese proceder, afirman los expertos.

Israel no tenía derecho a matar a un alto dirigente de Hamás y a otras seis personas en Líbano la semana pasada, afirmó este martes la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El organismo destacó que tales acciones podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales y considerarse un delito, ya que los Estados tienen prohibido matar arbitrariamente a personas durante operaciones en el extranjero, incluso en el marco de la lucha antiterrorista.

El ataque con drones contra la capital libanesa, Beirut, el 2 de enero constituyó una violación del derecho internacional, dado que Israel no ha proporcionado ninguna justificación para el ataque ni informó al respecto al Consejo de Seguridad, tal y como exige la Carta de la ONU, señaló la propia organización mundial.

"Los asesinatos en territorio extranjero son arbitrarios cuando no están autorizados por el derecho internacional. Israel no estaba ejerciendo la autodefensa porque no presentó pruebas de que las víctimas estuvieran cometiendo un ataque armado contra Israel desde territorio libanés", se precisa.

Asimismo, los relatores especiales de la ONU condenaron las amenazas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y de altos cargos israelíes, de eliminar a dirigentes de Hamás en cualquier parte del mundo.

"Ninguna justificación legal legítima para las operaciones militares israelíes contra Hamás en Gaza, en respuesta al ataque del 7 de octubre contra Israel desde Gaza, se extiende a la autorización de ataques en Líbano o en cualquier otro lugar", afirmaron los expertos. Además, señalaron que "no existe base jurídica para ataques geográficamente ilimitados contra miembros de un grupo armado dondequiera que se encuentren".

También subrayaron que el país hebreo tiene un "deplorable" historial de asesinatos de presuntos terroristas en el extranjero, entre ellos el de un miembro de Hamás en los Emiratos Árabes Unidos en 2010, y cientos de ataques preventivos contra Hezbolá en la guerra civil siria. "La policía y los tribunales israelíes deben llevar ante la justicia a todos los implicados en estos presuntos homicidios", manifestó la organización.

Al mismo tiempo, los expertos pidieron al Consejo de Seguridad que cumpla con su responsabilidad de responder eficazmente ante todos los Estados de la región cuyas acciones amenacen la paz y la seguridad internacionales.