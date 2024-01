Reuters: Egipto rechaza la propuesta de Israel de supervisar la zona de amortiguamiento con Gaza

Hasta el momento, las autoridades egipcias no se han pronunciado sobre la negación de la petición israelí de monitorear el 'Corredor Philadelphi', una estrecha franja de tierra de 14 kilómetros de longitud que representa la totalidad del área fronteriza entre Egipto y Gaza.

El Gobierno egipcio habría rechazado una propuesta de Israel que permitiría a Tel Aviv supervisar la zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, informó este martes Reuters citando a tres fuentes de seguridad egipcias.

De acuerdo con los declarantes, la solicitud israelí para vigilar el denominado 'Corredor Philadelphi' fue planteada durante las conversaciones en las que se busca negociar un nuevo alto al fuego en el enclave palestino, así como garantizar la liberación de los rehenes en manos de Hamás. Asimismo, aseguran que la medida forma parte de los planes de Israel para prevenir futuros ataques en su territorio.

Las fuentes egipcias también declararon que su país está priorizando un nuevo alto al fuego para sentar las bases para las conversaciones una vez que termine el conflicto entre Hamás e Israel en Gaza, incluida la seguridad del corredor.

Por su parte, un funcionario israelí comentó, en condición de anonimato, que las autoridades egipcias e israelíes han discutido sobre la supervisión conjunta del Corredor Philadelphi. No obstante, afirmó no tener conocimiento de que El Cairo rechazara esta petición. "No estoy al tanto de eso", indicó.

Una fuente anónima, citada por un medio egipcio, señaló que la reciente información sobre la cooperación entre Egipto e Israel para el monitoreo de la zona de amortiguamiento era falsa. Hasta el momento las autoridades egipcias no se han pronunciado al respecto.

El Corredor Philadelphi es una estrecha franja de tierra de 14 kilómetros de longitud que representa la totalidad del área fronteriza entre Egipto y Gaza. Se estableció en 1979, en los tratados de paz entre los Gobiernos egipcio e israelí como una zona de amortiguamiento desmilitarizada. Esta medida puso fin a la ocupación de la península del Sinaí por parte de Israel y la reapertura del Canal de Suez.

El propósito del corredor era impedir que los palestinos de la Franja de Gaza accedieran a armamento y material militar, además de servir de control para evitar el desplazamiento de personas entre los territorios palestinos y egipcios. Hasta el 2005, Israel controló el corredor, que fue tomado por Hamás dos años después.

Anteriormente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que buscarían asegurar el control del corredor, bajo el cual durante mucho tiempo se han estado excavando túneles. "Debe estar cerrado. Está claro que cualquier otro acuerdo no garantizaría la desmilitarización que buscamos", subrayó Netanyahu.