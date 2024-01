Muere el músico Diego Gallardo por una bala perdida en Ecuador

El músico ecuatoriano Diego Gallardo, también conocido como el 'Aire del Golfo', ha muerto este 9 de enero a causa de una bala perdida en la ciudad de Guayaquil.

Gallardo perdió la vida mientras iba a recoger a su hijo al colegio. El artista se encontraba en su vehículo durante un enfrentamiento en las calles en el marco de la crisis de seguridad que atraviesa esa nación por la serie de ataques de la delincuencia organizada.

LAMENTAMOS MUERTE DEL MÚSICO GUAYAQUILEÑO DIEGO GALLARDOEl músico guayaquileños Diego Gallardo,conocido por su nombre artístico 'Aire del Golfo', falleció la tarde de este 9 de enero, en Guayaquil debido a la incursión de bandas terroristas que operan en el Puerto Principal pic.twitter.com/mukQ3kV2VB — Agenda Cultural de Quito (@NorbertoFuertes) January 10, 2024

La muerte de Gallardo ha sido lamentada en las redes sociales por sus amigos y seguidores. El actor ecuatoriano Carlos Scavone le dedicó un cálido mensaje en las redes sociales en el que agradeció al músico por haberle regalado su amistad.

"Encontrar seres humanos como tú es casi imposible, la alegría que me daba al verte era algo que muy pocas personas me podían dar, te quiero agradecer también por regalarnos tu arte y los que no tenían la dicha de conocerte, te conocieron bajo tus canciones. Por enseñarme que se puede hacer arte y también ingeniero. Por ser tú que dejó una huella", escribió Scavone.

Diego Gallardo era un cantautor que comenzó su carrera en el año 2018 con el lanzamiento de la canción 'Mujer Pitahaya'. Su música, de estilo folklórico, combinaba elementos de la música tradicional ecuatoriana con ritmos contemporáneos, y sus letras tenían un sentido social.