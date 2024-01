"Si se meten con el pueblo, se meten con las Fuerzas Armadas": el Ejército de Ecuador se prepara ante la crisis de seguridad

"Señores, nuestro pueblo está sufriendo y nosotros no podemos permitir eso", exclamó un militar ante sus compañeros en un video que se volvió viral en la Red.

El Ejército de Ecuador se prepara ante la crisis de seguridad que atraviesa la nación suramericana a raíz de una serie de violentos ataques por parte de la delincuencia organizada.

En ese contexto, se ha vuelto viral en las redes sociales un video que muestra a un miembro de las Fuerzas Armadas arengando a sus compañeros a enfrentarse a los criminales para defender a su país.

"Es el momento de cumplir con el sagrado juramento que de muy jóvenes hicimos frente a nuestro tricolor sagrado. Señores, nuestro pueblo está sufriendo y nosotros no podemos permitir eso", manifiesta el militar. "No podemos permitir más que nuestro pueblo ecuatoriano sea amedrentado por personas que no quieren a esta patria", agrega.

"Señores, el día de hoy nos consagraremos y lucharemos para defender a este terruño que nos vio nacer. Porque, si se meten con el pueblo ecuatoriano, se meten con las gloriosas Fuerzas Armadas. Viva el Ecuador", concluye.

